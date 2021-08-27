1841 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، عن تسجيل 1,841 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 245,158 إصابة.

وأفادت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2,265 وفاة ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.82%.

ومن جانبه، قال رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية بكوريا الجنوبية "يو يونغ- مين"، ، إنه سيكون لدى بلاده 170 مليون جرعة من لقاحات كورونا العام المقبل.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للبرلمان، حيث أكد "يو" أن الحجم الإجمالي للقاحات التي ستتمكن كوريا الجنوبية من استخدامها في عام 2022 سيصل إلى 170 مليون جرعة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان البلاد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تخزن الحكومة العام المقبل 80 مليون جرعة تم إحضارها من هذا العام، وتخطط لشراء 90 مليون جرعة إضافية العام المقبل.

وأكد "يو" مجددا أنه من المقرر أن تزود شركة "موديرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية، كوريا الجنوبية بـ 7.01 مليون جرعة من لقاحها بحلول نهاية الأسبوع المقبل.