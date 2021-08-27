تأهيل 13.054 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي القديمة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث لترشيد المياه.

يتضمن المشروع تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي من خلال أربعة قطاعات بوزارة الموارد المائية والري، بطول 462 كيلو متر.

وإنتهت قطاعات الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الري، اليوم الجمعة، من تنفيذ تأهيل 13.054 كيلومتر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل ، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 2،82 % من إجمالي أطوال 461.98 كيلو متر فى ستة محافظات وهى "الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط، المنوفية"، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

كما نفذت قطاعات وزارة الرى، الجمعة، 2.165 كيلومتر من إجمالي 106 كيلومتر فى محافظة القليوبية، فيما تم تنفيذ 9.3 كيلو متر من تأهيل المساقى بالفيوم بنسبة بلغت 4.64% ضمن خطة تنفيذ 200.5 كيلو متر، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ 1.58 كيلومتر من تأهيل المساقي فى محافظة المنوفية، وتأهيل 2.43 كيلومتر بالإسكندرية لترشيد إستهلاك المياه فى الأراضي القديمة.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية وعدة بنوك من خلال بروتوكول مشترك على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، خاصة للأراضي التي خالفت نظم الري المقررة.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، على تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، مع تشجيع المزارعين على التحول، بالإضافة إلى بدء روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، بإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل، مع البدء الفعلى لتنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث، وذلك بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ.