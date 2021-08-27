9 مصابين في حادثين متفرقين ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، في حادثين متفرقين ببني سويف، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بتلقيهم بلاغًا بإصابة 6 أشخاص حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت على الفور 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم حسين أحمد عبدالوهاب، 57 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، وعلي سيد محمد، 45 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، ومحمد علي حسن، 50 سنة، مصابًا ببتر بالذراع الأيسر، وحسين أحمد حسين، 25 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، وعمر أحمد هاشم، 14 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد هاشم، 30 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف على الطريق الزراعي (بنى سويف - القاهرة).

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم علي جمال علي 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمني، وإسلام جمال علي 19 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، وطارق محمد حنفي 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر تم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.