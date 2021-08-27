«بارنييه» يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

أعلن ميشال بارنييه، كبير المفاوضين السابقين للاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد المعروف إعلاميا بـ"بريكست"، عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2022 مرشحًا يمينيًا ضد الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، رافعًا لواء تشديد القيود على الهجرة.

ويتوقع غالبية المحللين أن ينحصر السباق نحو الإليزيه في دورة انتخابية ثانية يتنافس فيها ماكرون مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، لكن وجود مرشح يميني تقليدي ذي ثقل يمكن أن يغير هذه المعادلة.. حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الجمعة.

وقال بارنييه إن أحد عناصر برنامجه الانتخابي هو "الحد من الهجرة والسيطرة عليها" وإعادة وضع العمل والكفاءة في قلب المجتمع الفرنسي ، بالإضافة إلى مكافحة" تغير المناخ الذي سيقلب كل شيء".