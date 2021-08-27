الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 4 عسكريين بانفجار مستودع ذخيرة في كازاخستان

انفجار مستودع ذخيرة
انفجار مستودع ذخيرة في كازاخستان

أعلن وزير دفاع كازاخستان نورلان يرميكباييف مقتل أربعة عسكريين أثناء إخماد حريق مستودع ذخيرة للجيش في مقاطعة جامبيل بجنوب البلاد.

وأضاف يرميكباييف  صباح اليوم الجمعة - أن العسكريين الأربعة لقوا حتفهم خلال تصفية عواقب الحادث.

وكانت وزارة دفاع كازاخستان قد أفادت - أمس - باندلاع حريق في مقاطعة جامبيل في مستودع تابع لوحدة عسكرية، ويتم فيه تخزين الذخيرة لقوات الهندسة العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن ما لا يقل عن 6 انفجارات قوية سبقت اندلاع النيران. وذكرت الوزارة أن 12 من العسكريين أصيبوا كذلك خلال الحادث.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "حريقًا ضخمًا نشب في منطقة زامبيل سمع بعده دوي انفجارات شبيهة بانفجار القذائف".

يأتي ذلك بعد يومين من مصرع شخص وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 70 بانفجار مستودع أسلحة وذخائر جنوبي البلاد.

وذكر رئيس المركز الوطني لطب الطوارئ في كازاخستان بيرجان أوسبانوف، أن 23 من المصابين، تلقوا المساعدة الطبية في مكان الانفجار، فيما نقل 48 آخرون إلى العيادات في شيمكنت وأورداباسي.

وقال رئيس المركز إن 15 من المصابين نقلوا إلى المستشفى، بما في ذلك طفلان.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن، فتح 15 مركزًا للإجلاء في كليات ومدارس شيمكنت، وتعمل هناك 28 مجموعة من فرق الإسعاف.

وأكد وجود 3 طائرات طبية، في حالة استعداد للتوجه في أي لحظة إلى منطقة الانفجار.

وقال أوسبانوف إن حالة الجرحى الموجودين في المستشفى مستقرة ولا يوجد ما يهدد حياتهم.

من جانبه، تحدث رئيس مقاطعة تركستان في كازاخستان، أومرزاك شوكييف، عن الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، وقال: "توفي شخص واحد بسبب سقوط قذيفة على سيارته".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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