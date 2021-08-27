الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة وإصابة 5 اخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص أخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري في منطقة زاوية العوامة بطريق الإسكندرية مطروح وتم نقلهم إلي مستشفي رأس الحكمة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم  "دينا أحمد سلامة 40 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى والرقبة،  آسر كريم مصطفى  3 سنوات مصاب بكدمات متفرقة، مصطفى الشافعي خميس 22 سنة مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات متفرقة، أحمد كريم مصطفي  4 سنوات مصاب بسحجات متفرقة بالرأس، نانا إبراهيم محمد 57 سنة مصابة  باشتباه كسر بالترقوة، بالإضافة إلي شادن كريم  مصطفي 4 سنوات جثمان هامد. 

وتم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة بالإضافة إلى التحفظ على جثمان الطفلة في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

وكانت لقيت فتاة مصرعها وأصيب 9  أشخاص آخرين من الجيزة  في حادث انقلاب سيارة في طريق محور الضبعة وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفى العلمين النموذجي.

مستشفى رأس الحكمة حادث تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح مصرع طفلة اصابة 5 اشخاص

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