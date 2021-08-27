عمان تنجح فى تطعيم 70 بالمائة من سكانها ضد كورونا

أكد وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أن بلاده نجحت في تطعيم نحو 70 بالمائة من المستهدفين بالتطعيم بلقاحات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضح السعيدي قائلا "بلغ إجمالي جرعات كوفيد-19 التي تم إعطاؤها بالسلطنة حتى الخميس، ثلاثة ملايين و536 ألف جرعة، سواء لمن حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين."

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المرئي (الافتراضي) للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الجديد، والذي عقد من مقر وزارة التربية والتعليم بحضور وزيري الصحة، والتربية والتعليم، وممثلين من عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وبحسب بيان للجنة العليا، أكد السعيدي خلال المؤتمر "أن إجمالي الجرعات التي حجزتها السلطنة ثمانية ملايين و597 ألفا و740 جرعة، وأن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها في البلاد حتى الآن هي ثلاثة ملايين و536 ألف و171 جرعة".

وأكد الوزير أن اللقاحات المعتمدة ضد كوفيد-19 في السلطنة، ثمانية وهي:" فايزر - بيونيك، أكسفورد - استرازينكا، موديرنا، سينوفاك، سبوتنيك، جونسون أند جونسون، ساينوفارم، وكوشفيلد استرازينكا المُصنع في الهند".

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في السلطنة في تحسن مستمر، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي.

وقالت وزيرة التربية والتعليم، الدكتورة مديحة أحمد الشيباني بأن الوزارة اعتمدت الإطار العام لتشغيل المدارس للعام الدراسي 2022/2021 واستكملت خطتها للتعافي والعودة للعمل مع وزارة الصحة لتبدأ في 12 سبتمبر المقبل للهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية، وينتظم الطلبة بمدارسهم في جميع الصفوف الدراسية بدءا من 19 سبتمبر المقبل. وسيتم الجمع خلال العام الدراسي ما بين التعليم الحضوري المباشر لبعض الصفوف الدراسية وبين التعليم المدمج لصفوف أخرى.

وأشارت إلى أن الوزارة ستستمر في تقييم نظام تشغيل المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة ضمانا لسلامة كل من الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية.