الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 27 أغسطس 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدمت خبيرة الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 لجميع الأبراج وجاءت على النحو التالي: 

 

الحمل


مهنياً: تكتشف الأسرار فما عليك سوى التحقق من صحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ، واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم. 
عاطفياً: حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجع، بل كن نشيطاً وأظهر اهتماماً اكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك حين تلم بك المصاعب.
صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية مدروسة ومنتظمة.

 

الثور


مهنياً: قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية.
عاطفياً: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة.
صحياً: كثرة الضغوط تعرّض صحتك للخطر، البحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك.

 

الجوزاء 


مهنياً: أخبار سارّة جداً تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن مستعداً لذلك وصارحه بكل ما تود قوله له لتكون الأمور واضحة.
صحياً: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك.

 

السرطان


مهنياً: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالاً واسعاً لإظهار مواهبك الجديدة.
عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجاً من الأوضاع المادية السيئة، فتنجح بذلك وتتوصل إلى ما يرضيكما.
صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

الأسد


مهنياً: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل أو ملل، ولن تتردّد في الإبكار إلى عملك إذا وجدت أنّ الأمر يتطلّب ذلك. 


عاطفياً: يجب اتباع خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار بين يديك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحياً: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلباً ويتسبب بمضاعفات خطرة أحياناً.

 

العذراء


مهنياً: يوم مليء بالتشويق على الصعيد الشخصي، وقد يكون الأمر رائعاً، لكن اتخذ الحيطة والحذر وكن واعياً لكل المستجدات.
عاطفياً: تلتقي مصادفة الشخص الذي يحرّك مشاعرك وبإمكانه تحقيق أحلامك ورغبتك في الارتباط والاستقرار نهائياً.
صحياً: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة.

 

الميزان


مهنياً: كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.
عاطفياً: تخطّط على مستوى تطوير علاقتك العاطفية وتحسين أوضاعك باتجاه المزيد من التعبير عن المشاعر والبحث عن الاستقرار.
صحياً: قد تصاب بنوع من الحساسية نادر لكن العلاج يكون فعالاً إنما يتطلب منك الوقاية.

 

العقرب


مهنياً: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالاً كباراً، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيداً ومميزاً.


عاطفياً: الأوضاع العاطفية تبقى جيدة لا بل ممتازة، لقاء عذب جدّاً مع شخص ينال إعجابك ويخطف تفكيرك ويشتت أفكارك.


صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، وتكون محط إعجاب الجميع.

 

القوس 


مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد أو تُفسخ أخرى بسبب خلاف قوي زعزع أركان الثقة في المجال المهني.


عاطفياً: يميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في أمرك. 
صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل أي عارض أو طارئ صحي ينتابك.

 

الجدي 


مهنياً: قد تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة، ابتعد عن الأجواء المتشنجة والسلبية ويناسبك العمل الإفرادي.
عاطفياً: قد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة.
صحياً: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية.

 

الدلو


مهنياً: قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات.


عاطفياً: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً وكادت تدمر كل ما بينته.


صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف.

 

الحوت 


مهنياً: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.


عاطفياً: تتاح للشريط فرصة إيجابية،سانده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.


صحياً: المشي ساعة صباحاً وساعة مساء مفيد جداً ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.

الأبراج الفلكية فلك حظك اليوم جميع الأبراج مواليد الأبراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

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