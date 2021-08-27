وسائل إعلام: إطلاق سراح الطلبة المختطفين فى نيجيريا

أفادت وكالات أنباء دولية بإطلاق سراح جميع الطلبة الذين اختطفهم مسلحون في غرب نيجيريا أواخر مايو الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير مدرسة في مدينة تيغينا النيجيرية قوله، إنه تم إطلاق سراح الطلبة، ولم يبق أي طالب مخطوفا، دون أن يذكر العدد الدقيق للطلبة الذين تم الإفراج عنهم.

وأكد مسؤول نيجيري طلب عدم ذكر اسمه في حديث لوكالة "رويترز" صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن السلطات تفضل عدم الإعلان عن ذلك رسميا قبل أن تستلم الطلبة المحررين.

وأفادت "رويترز" نقلا عن أفراد عائلات بعض الطلبة، إنهم في طريقهم إلى مدين مينا عاصمة ولاية النيجر غربي نيجيريا.

يذكر أن المسلحين اختطفوا في مايو الماضي 136 طالبًا في مدرسة بمدينة تيجينا في الولاية النيجيرية المذكورة.

ومنذ ذلك الحين توفي 6 طلبة بسبب الأمراض، بينما تمكن 15 آخرون من الفرار.

وعلى صعيد آخر، أكدت حكومة ولاية كوجي جنوب العاصمة أبوجا وسط البلاد، أنه تم تسجيل 129 حالة إصابة بالكوليرا وثماني حالات وفاة في خمس مناطق حكومية محلية بالولاية.



وأفادت وزارة الصحة بالولاية، في بيان نقلته صحيفة بانش النيجيرية، أنه تم تسجيل الإصابات في 5 مناطق بالولاية، وتم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا بين فبراير وأغسطس.



وأضاف البيان "كشفت نتائجنا أيضًا أن غالبية الوفيات في جميع حالات تفشي المرض حدثت في المنزل".



وتعمل الولاية أيضًا عن كثب مع الحكومة المحلية لتجنب المزيد من التفشيات للمرض من خلال تعزيز واستدامة توعية وتعبئة المجتمع.



ونصحت الوزارة الأشخاص المصابين بالإسهال والقيء بزيارة أقرب مرفق صحي بمجرد ملاحظة هذه الأعراض.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قارة إفريقيا سجلت تزايد في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان مع تفشى الكوليرا ومرض فيروس إيبولا وفيروس ماربورج؛ ما يهدد بمزيد من الضغط على قدرة الاستجابة للطوارئ المنهكة في المنطقة.