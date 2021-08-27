انطلاق أولى ليالى المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم أمبو ضمن «حياة كريمة»

أطلق فرع ثقافة أسوان، برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد، برئاسة محمد إدريس، أولى فعاليات عروض المسرح المتنقل بقرية الرغامة البلد، ضمن مبادرة "حياة كريمة" للتنمية الشاملة للريف المصرى.

فعاليات المسرح المتنقل

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبحضور حسين محمد عبد العظيم مساعد رئيس القرية، وأيمن محمد حامد علاقات عامة.

فعاليات المسرح المتنقل

وتضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "دور الأسرة المصرية فى مناهضة الختان" ألقتها ليلى إبراهيم، والتي تحدثت عن مفهوم الختان، والتأثير السلبى للختان على الإناث، وعلاقته بالدين والسنة، واختلاف مفهوم الختان من بلد لآخر.

فعاليات المسرح المتنقل

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء طارق عبد الرؤوف بقصيدة "نور الهدى"، والشاعر إبراهيم حفنى بقصيدة "أسوان وقد حار عقلى"، وتم اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى "الغناء والشعر".

فعاليات المسرح المتنقل

كما تمت إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وعمل ورشة فنية "معلقات شعبية" للمدربة مى عبد الهادى، باستخدام الكرتون وورق الفوم جليتر الملون.

فعاليات المسرح المتنقل

وفى الختام قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى مجموعة من الأغانى "عشتى يامصر، الله الواحد الصمد، سمرا، مابسالش عليا ابدا، سالونى الناس، حبينا، متأشوفك، الحب كله، فيها حاجة حلوة، رجالة ولادك، تعيشى يابلدى.

فعاليات المسرح المتنقل

وواصلت القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة فعالياتها ببعض قرى مركز كوم أمبو ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للتطوير الشامل للريف المصرى"، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فعاليات المسرح المتنقل

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الثقافية والتنويرية والفكرية داخل قرى حياة كريمة.

فعاليات المسرح المتنقل

و أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق لإخراج هذه الفعاليات بالشكل الحضارى والذى يقدم خدمات ثقافية متنوعة لأهالى هذه القرى من عروض لفرق الفنون الشعبية والتراثية والمسرحية والوطنية لخلق متنفس ترفيهي لهم.

فعاليات المسرح المتنقل

ومن جانبها، أوضحت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر إحتياجاً حيث سيتم تباعاً بشكل شهرى تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى بالمراكز والمدن الأخرى.

فعاليات المسرح المتنقل

وأكدت أن فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل واصلت تقديم خدماته بقري العتمور والرغامة وغيرها بمركز كوم أمبو والتي تتضمن ورش حكى وورش للحرف البيئية ومعارض لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية، فضلاً عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة كفرقة توشكى للفنون التلقائية وكورال الأطفال وغيرها.

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل