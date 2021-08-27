غلق 8 مقاهٍ ومصادرة 26 شيشة فى حملات على مركز قطور بالغربية

أعلن إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، أنه تمإغلاق وتشميع 8 مقاهٍ بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومصادرة 26 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد رئيس مركز ومدينة قطور، استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، برئاسة أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 9 مقاه فى نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 37 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهما للنيابة العامة، وأشار رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وفي إطلر آخر، قاد اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، أمس الخميس، حملة أمنية مكبرة بمدينة كفرالزيات لرفع الإشغالات والمخالفات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومصادرة الشيش بالكافتيريات والمقاهي وذلك بشوارع المدينة الرئيسية وموقف السيارات، جاء ذلك بمشاركة كل من: محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات، وهاني مصطفي وعلاء بهنسي نائبي رئيس المدينة والعميد وسيم قنديل مأمور شرطة المرافق بالغربية، والعقيد محمد شبل حبيب، مأمور مركز شرطة كفرالزيات وقوات من الشرطة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير ١٢١ محضر إشغالات متنوع ومصادرة ٢١ شيشة تم ضبطها داخل ٤ كافتيريات ومقهي بشوارع المدينة وموقف السيارات بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورفع عدد من الحواجز الخرسانية أمام بعض المحلات ومصادرة كراسي ومناضد في الشوارع كانت تعوق الحركة المرورية للمواطنين في الشارع، فضلا عن فروشات من الملابس والأقمشة تم وضعها بالشوارع بالمخالفة للتراخيص الصادرة للمحلات وفض أسواق عشوائية بمنطقة ميدان محطة ومحكمة كفرالزيات، وتم تحرير محاضر للمخالفين بمركز شرطة كفرالزيات، وإحالتها إلى النيابة للتحقيق فيها.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمراكز المحلة وسمنود وطنطا، شملت الجولة تفقد قرى "صفط تراب، أبو وافي، عياش، شبرا ملكان، محلة حسن، ميت السراج، محلة القصب، بشبيش، دمرو، منشأة الأمراء"، كما شملت الجولة تفقد حي أول وثان المحلة وحي أول وثاني طنطا إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة ومسار العائلة المقدسة بسمنود، ووجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات لتقديمها الشيشة وعدم اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم مصادرة ٤٠ شيشة بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطريق ورفع كافة المخلفات.