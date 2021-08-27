قافلة طبية مجانية بمركز الباجور والكشف على 1048 مريضًا

إستمرارا لمسيرة القوافل الطبية و العطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة والنائية، وبناءا على تعليمات ا. د هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وجه الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ قافلة علاجية مجانية بقرية اسطنها مركز الباجور خلال يومي 25 و26 أغسطس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٠٤٨ مريض خلال اليومين، وضمت القافلة ١٠ عيادات متخصصة (باطنة ، ٢ أطفال ، جراحة ، جلدية ، أسنان ، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة ، رمد).

كما تم إجراء ٧٠ تحليلًا مختلفًا للمرضى، وإجراء ١٩ حالة آشعة عادية، وأقيم على هامش القافلة ندوات تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على ١١ مريضًا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، كما تم تحويل ١١ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المواطنين بالمحافظة.

وعلى صعيد منفصل، كانت قد شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية، الثلاثاء، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة موسعة للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، حيث تم المرور على ٩٨ منشأة طبية خاصة وجاءت القرارات كالتالي: استصدار قرارات غلق لعدد ١٦ منشأة طبية، ومخالفة ١٢ منشأة طبية لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى.



بالإصافة إلى وجود ١٠ منشآت طبية مخالفة لاشتراطات الترخيص، كما تم العثور على ٣ منشآت مخالفة للقانون لوجود عمالة غير مؤهلة، كما تم تحرير عدد ٢ محضر تحريز أدوية غير مسجلة، وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المصرح بتداولها داخل عيادة ممارس عام ومركز علاج طبيعي بمدينة بركة السبع مخالفا للقانون رقم ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤ الخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقانون ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الصيدلية ومزاولة مهنة الصيدلة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر بالمخالفات الواردة.