الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ولادة سمكة قرش فى إيطاليا بعد 10 سنوات بدون ذكر

سمكة قرش
سمكة قرش

أنجبت أنثى سمك قرش في أحد أحواض السمك في إيطاليا قرشا صغيرا بدون أن يكون هناك أي قرش ذكر في الحوض لمدة 10 سنوات.


ونقلت مجلة "لايف ساينس" العلمية الأمريكية عن العلماء قولهم إن "الولادة العذرية" النادرة لسمك قرش في حوض مائي إيطالي قد تكون الأولى من نوعها.


وتم إنجاب أنثى القرش من نوع كلب البحر الأملس الناعم - وأطلق عليها اسم "ايسبيرا" ويعني الأمل باللغة المالطية - مؤخرًا في حوض أسماك جالا جونون في سردينيا - لأم قضت العقد الماضي في مشاركة خزان مع أنثى أخرى دون ذكور.


وتعتبر هذه الظاهرة النادرة، المعروفة باسم التوالد العذري، هي نتيجة لقدرة الإناث على تخصيب بيوضهن ذاتيًا في سيناريوهات متطرفة.


وأضافت المجلة أنه تم ملاحظة وتسجيل التوالد العذري في أكثر من 80 نوعًا من الفقاريات - بما في ذلك أسماك القرش والأسماك والزواحف - ولكن قد يكون هذا هو أول حدث موثق في سمكة قرش ملساء.


وقال ديميان تشابمان، مدير برنامج الحفاظ على أسماك القرش في مختبر موتي مارين أند أكواريوم في فلوريدا لمجلة لايف ساينس: "لقد تم توثيقه في عدد قليل جدًا من أنواع أسماك القرش والشفنين الآن"، وأضاف تشابمان الذي قاد العديد من الدراسات حول التوالد العذري لأسماك القرش، "لكن من الصعب اكتشافه في البرية، لذا فنحن نعرف عنه حقًا فقط من الحيوانات الأسيرة".
ويحدث التوالد العذري بشكل غير منتظم، ولكنه يحدث في العديد من أنواع أسماك القرش.


وقال تشابمان: "من المعروف أن حوالي 15 نوعًا من أسماك القرش والشفنين تفعل ذلك".. لكنه أضاف أنه من المحتمل أن معظم الأنواع يمكنها فعل ذلك.


ويعتبر التوالد العذري في البرية هو الملاذ الأخير للإناث التي لا تستطيع العثور على رفيق، إما بسبب انفصالهن عن الآخرين في جنسهن أو بسبب التأثيرات البشرية، مثل تغير المناخ والصيد الجائر ، أو ضغوط الانتقاء الطبيعي، مثل الافتراس والمرض وتسبب في القضاء على جميع الذكور المتاحين.


وقال تشابمان إنه في أحواض السمك، يمكن أن يؤدي الانفصال عن الذكور أو العزلة لفترات طويلة إلى هذه الاستجابة الطبيعية لدى الإناث.


وقال تشابمان إن بعض أسماك القرش المنفردة لوحظت وهي تلد بشكل متكرر عن طريق التوالد العذري على مدى سنوات، وقد يتحول البعض الآخر بين التوالد العذري والتكاثر الجنسي عند تقديمه لرفيقه.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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