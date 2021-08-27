عبد الرحمن رشدى يحتفل بألبوم «الأسئلة» فى ساقيه الصاوى (صور)

أقيم منذ قليل حفل النجم عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي بقاعه النهر داخل ساقية الصاوي احتفالا بأول ألبوماته بعنوان "الأسئلة"، وذلك وسط حضور العديد من جمهوره ومحبيه الذين تفاعلوا مع أغانيه.

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

وقد حضر الحفل النجم أحمد كامل الذي بمجرد صعوده إلى مسرح الحفل أشعل حماس الجمهور الذين قاموا بترديد أغانيه مع عبد الرحمن وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

وحضر الحفل منتج الألبوم مصطفى السويفي والعضو المنتدب لشركة "عالم الفن مزيكا" هشام الجزار والبلوجر الشهير أحمد بسيوني والمطرب أحمد كامل.

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

ألبوم "الأسئلة" ضم عددًا كبيرًا من الأغاني لعبد الرحمن رشدي، وقام بعمل دويتوهات مع عدد من أشهر نجوم الغناء منهم أمير عيد نجم "كاريوكي"، وأحمد كامل والنجم محمود الليثي ومن إنتاج مصطفى السويفي إم إس برودكشن وتوزيع معتز ماضي.

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

وتستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية المختلفة وذلك في موسم الصيف الحالي، بينما كانت آخر الحفلات الجماهيرية التي قدمتها الساقية هي حفلة المطرب احمد كامل الذي أصر على الحضور اليوم مع صديقه عبدالرحمن رشدي وكان ضيف شرف الحفل، إضافة إلى أن حفله الغنائي الذي قدمه منذ أسابيع قليلة شهد حضور جماهيري كبير.

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

ومن ضمن الحفلات أيضا التي قدمتها ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل فريق "بلاك تيما" بحضور الفنان أمير صلاح الدين والفنان محمد عبده والفنان بحر وهو الحفل الذي حضره المئات من محبي فريق بلاك تيما واحتفلوا معهم من قبل بالعيد المائة الخاص بالفرقة .

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

وحضر هذا الحفل الفنان شريف دسوقي في لافتة إنسانية من فريق بلاك تيما الذي قام بتوجيه التحية إلي الفنان شريف دسوقي وذلك بعد بتر قدمه منذ فترة .

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي

حفل عبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي