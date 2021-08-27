الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبى لبحث ملف اللاجئين الأفغان.. الثلاثاء

رئيس الوزراء السلوفيني
رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا

أعلنت سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل لبحث ملف اللاجئين الأفغان.


وقال رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا - في تصريح صحفي - إن الخطأ الاستراتيجي المتعلق بأزمة الهجرة والذي وقع عام 2015، يجرى تكراره الآن.


وأوردت إذاعة (مونت كارلو) الدولية أن المفوضية الأوروبية ذكرت أن الدول الأعضاء أمامها حتى منتصف سبتمبر المقبل لتقديم تعهداتها، وهي مهلة ستسمح لها بإعلان وعود محددة بشأن الحصص لاستقبال اللاجئين الأفغان .

 

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.


وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفاً أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعاً، و اصفاً ما حدث بأنه "مأساوي".


وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.


وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".


وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".


وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.


 وأفاد ماكينزي بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".

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