تفاصيل حفل محمد منير فى الساحل الشمالى بمشاركة روبى (صور)

أحيا النجم الكبير محمد منير حفلًا على خشبة المسرح الروماني بالساحل الشمالي، والذي يعد عودة قوية للكينج لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب 4 سنوات عن الساحل الشمالي، وذلك بمشاركة الفنانة روبي.

محمد منير



وغنى منير على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه، كما غنى الكينج عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهد تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور في الحفل.

محمد منير



وشهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالاً كبيرًا من الجمهور، الذي تواجد في المسرح عن آخره، وقدم الفنان أحمد عصام فقرات مبهرة للفاير شو، وقام بتنفيذ مهندس الصوت عماد نبيل، والإضاءة طارق صبري والمسرح للعالمي تامر فوزي.

محمد منير

ومن المفترض أن يقدم عدد كبير من المطربين خلال الفترة المقبلة عدد من الحفلات المختلفة، بينما يقدم في الساحل نخبة كبيرة من المطربين عدد من الحفلات الضخمة من بينهم المطرب عمرو دياب والمطرب محمد حماقي والمطربة روبي والمطربة هيفاء وهبي والمطرب رامي صبري وآخرون وكان قد قدم المطرب تامر حسني في نفس المسرح الذي أقيم فيه حفل الكينج محمد منير حفلا ضخما أصل وسط حضور كوكبة كبيرة من الجماهير والفنانين من عشاق نجم الجيل الذي قدم عدد كبير من أغاني المعروفة.

محمد منير

وكانت آخر أعمال المطرب محمد منير هي أغنية "اللي باقي من صحابي" الذي كتبها الشاعر أحمد حسن راؤول، وحققت نجاحًا كبيرًا، بينما يقدم عدد من المطربين خلال الفترة الحالية عدد كبير من الألبومات والاغاني وذلك تزامنا مع فصل الصيف الحالي والذي يشهد حالة رواج كبيرة من جانب السوق الغنائي.

محمد منير

ومن ضمن الحفلات أيضا التي حققت نجاحا كبيرا في الساحل الشمالي هي حفلة الفنان محمد رمضان والتي قدمها في جولف بورتو مارينا وسط حضور ما يقرب من خمسين ألف من الجماهير مقدما وقتها عدد من الاغاني المختلفة الشهيرة والمعروفة وسط تنظيم كبير .

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير

محمد منير