الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل محمد منير فى الساحل الشمالى بمشاركة روبى (صور)

محمد منير
محمد منير

أحيا النجم الكبير محمد منير حفلًا على خشبة المسرح الروماني بالساحل الشمالي، والذي يعد عودة قوية للكينج لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب 4 سنوات عن الساحل الشمالي، وذلك بمشاركة الفنانة روبي.

IMG-20210827-WA0029
محمد منير


وغنى منير على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه، كما غنى الكينج  عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهد تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور في الحفل.

IMG-20210827-WA0026
محمد منير


وشهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالاً كبيرًا من الجمهور، الذي تواجد في المسرح عن آخره، وقدم الفنان  أحمد عصام فقرات مبهرة للفاير شو، وقام بتنفيذ مهندس الصوت عماد نبيل، والإضاءة طارق صبري والمسرح للعالمي تامر فوزي.

IMG-20210827-WA0027
محمد منير

ومن المفترض أن يقدم عدد كبير من المطربين خلال الفترة المقبلة عدد من الحفلات المختلفة، بينما يقدم في الساحل نخبة كبيرة من المطربين عدد من الحفلات الضخمة من بينهم المطرب عمرو دياب والمطرب محمد حماقي والمطربة روبي والمطربة هيفاء وهبي والمطرب رامي صبري وآخرون وكان قد قدم المطرب تامر حسني في نفس المسرح الذي أقيم فيه حفل الكينج محمد منير حفلا ضخما أصل وسط حضور كوكبة كبيرة من الجماهير والفنانين من عشاق نجم الجيل الذي قدم عدد كبير من أغاني المعروفة.

IMG-20210827-WA0025
محمد منير

وكانت آخر أعمال المطرب محمد منير هي أغنية "اللي باقي من صحابي" الذي كتبها الشاعر أحمد حسن راؤول، وحققت نجاحًا كبيرًا، بينما يقدم عدد من المطربين خلال الفترة الحالية عدد كبير من الألبومات والاغاني وذلك تزامنا مع فصل الصيف الحالي والذي يشهد حالة رواج كبيرة من جانب السوق الغنائي.

IMG-20210827-WA0023
محمد منير

ومن ضمن الحفلات أيضا التي حققت نجاحا كبيرا في الساحل الشمالي هي حفلة الفنان محمد رمضان والتي قدمها في جولف بورتو مارينا وسط حضور ما يقرب من خمسين ألف من الجماهير مقدما وقتها عدد من الاغاني المختلفة الشهيرة والمعروفة وسط تنظيم كبير .

IMG-20210827-WA0019
محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
محمد منير
فصل عمرو دياب منير محمد حماقى جمهور رامي الفنانين تامر حسني الفن المسرح على خلال فلات محمد كان الروم مسر أغنيات المطرب رامي صبري عمر ساحل فصل الصيف اخر المسرح الروماني الفترة الحالية صيف الشم عماد نبيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

تفاصيل مطاردة مثيرة بين الشرطة وتشيكل عصابى فى البساتين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

«صورة تانية فى الجونة».. شيكابالا يهاجم ميدو بسبب احتفالات الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته