وزير الخارجية الكوبى يؤكد الضرورة الملحة للحماية من المعلومات المضللة

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز الضرورة الملحة لحماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.



ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية عن الوزير انه أشار إلى استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يعكس الاتجاه المتزايد بين المواطنين الأمريكيين للنظر في اتخاذ إجراء حكومي ضروري لتقييد المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت.



ووفقًا لهذا الاستطلاع فقد أعرب حوالي 39 بالمائة من المواطنين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2018 أنه يجب على الإدارة اتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه التضليلات، بينما في عام 2021 ، وصل أولئك الذين يتبنون وجهة النظر هذه إلى 48 بالمائة.



وقال رئيس الدبلوماسية الكوبية "من الضروري بشكل متزايد حماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الكوبية، تسجيل 8637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية، أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وهى أكبر حصيلة وفيات يومية بسبب الفيروس منذ بداية تفشي الجائحة.



ووصل إجمالي الوفيات بكوبا إلى 4806 حالات وفاة و611 ألفًا و163 حالة إصابة حالة منذ مارس 2020.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.