الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد محسن يتألق بليلة تراثية بحفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

محمد محسن
محمد محسن

أحيا مساء أمس الخميس المطرب محمد محسن حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

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محمد محسن

وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير في ليلة تراثية قد فيها محمد محسن مجموعة من الأغاني التراثية لفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسى، منها: "قوم يا مصري، أهو ده اللي صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبي والبحر بيضحك ليه"، بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها "اللف في شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش وخلي القمر طالع، حضنك حياة".

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محمد محسن

والمطرب المصري محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة، بدأ احتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له، أصدر ألبومه الأول “اللف في شوارعك” عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب في استفتاء أجرته جريدة الأهرام في نفس العام، خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل "زي الورد"، كما شارك في بطولة مسرحية "ليلة من ألف ليلة" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

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محمد محسن

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.
 

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محمد محسن

محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
محمد محسن
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