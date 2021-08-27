الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: «داعش – خراسان» سيواجه ردًا أمريكيًا بسبب هجوم كابول

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو  بايدن، مساء الخميس، أن تنظيم "داعش – خراسان" سيواجه ردا أمريكيًا بسبب قيامه بشن الهجمات على مطار كابل والتسبب في مقتل وإصابة الجنود الأمريكيين.

 

وقال بايدن في كلمة له، من البيت الأبيض بسبب تطورات الوضع في أفغانستان، إن الولايات المتحدة سترد على تفجيري كابول بالطريقة التي نختارها.

 

 وتعهد الرئيس الأمريكي بالوصول لجميع الأمريكيين الراغبين بمغادرة أفغانستان وأن إدارته ستواصل مهمة الإجلاء من كابول وستنجزها.

 

وكشف جو بايدن عن أنه طلب من القادة العسكريين مرارا تعزيز القوات في كابول، في تلميح لإلقاء اللوم على قيادة الجيش بشأن ما حدث في أفغانستان.

 

واعتبر الرئيس الأمريكي أن من مصلحة حركة طالبان عدم تمدد تنظيم داعش في أفغانستان، إلا انه لم يستبعد إرسال قوات إضافية إلى كابول إذا تطلب الأمر.

 

وأضاف بايدن: "سننقذ الأمريكيين ونخرج حلفاءنا الأفغان  وسنعمل على إجلاء كل الأمريكيين الراغبين في الخروج من أفغانستان"، مشددا على أن القوات الأمريكية سترد بقوة ودقة في أفغانستان.

 

الجيش الأمريكي يتوعد بالرد

وأكد كينيث ماكنزي قائد القوات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابول، مشددا على أن تنظيم داعش الإرهابي لن يثني الولايات المتحدة عن مهمتها في أفغانستان.

 

وقال قائد القوات المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس من البنتاجون، إنهم سيركزون على الأمن الوقائي لتجنب هجوم مماثل في كابول، مشيرا إلى أنه تم التحقق من الانتحاري أثناء عبوره بوابة المطار.

 

وشدد كينيث ماكنزي على أن عمليات الإجلاء من كابول مستمرة رغم الهجوم الأخير الذي يقف ورائه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر سقوط قتلى وجرحى من الجيش الأمريكي.

 

 وحذر قائد القوات المركزية من أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابول، متوعدا إياهم بدفع الثمن.

 

وتوقع أن يشن داعش هجمات إضافية في أفغانستان، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي لن يوقف تزويد طالبان بالمعلومات اللازمة لتجنب اعتداءات مماثلة.

 

ارتفاع ضحايا الجيش الأمريكي

فيما أكد مسؤولون أمريكيون، مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى أفراد القوات الأمريكية جراء انفجاري مطار كابول إلى 12 فردا من قوات المارينز من بينهم عنصرا طبيا.

 

وكشف مسؤولون أمريكيون، عن إصابة عشرات الجنود في انفجاري مطار كابل، وذلك حسب شبكة فوكس نيوز الأمر يكية.

 

انفجار ثالث بمطار كابول

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار ثالث في محيط مطار كابول، عقب انفجارين ضربا المطار في وقت سابق اليوم وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

ولم الكشف حتى الآن عن حصيلة الخسائر التي تسبب فيها الانفجار الثالث، وسبق أن اظهرت تقارير أولية مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين جراء الانفجارين اللذين وقعا في وقت سابق الخميس.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان طالبان داعش خراسان انفجار مطار كابول الولايات المتحدة كابول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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