الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قال إنه توقع هجوم المطار

بايدن: الجيش الأمريكى أجلى 100 ألف أمريكى وأفغانى من كابول

جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، أن القوات الأمريكية أجْلت أكثر من 100 ألف مواطن أمريكي وأفغاني من أفغانستان حتى الآن.

وقال جو بايدن، في كلمة مساء اليوم من البيت الأبيض بسبب تطورات الوضع في أفغانستان، إن القوات الأمريكية قامت بعملية إجلاء غير مسبوقة في أفغانستان، مؤكدًا أن الهجمات التي وقعت في مطار كابل وأدت لمقتل جنود أمريكيين شنها تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن أجهزة الاستخبارات توقعت حدوث هجوم مماثل في كابل.

وأشاد بايدن بالجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأنفسهم في هجمات كابل، مؤكدًا أن الوضع الميداني في أفغانستان ما زال يتطور.

الجيش الأمريكي يتوعد بالرد

وأكد كينيث ماكنزي قائد القوات المركزية الأمريكية، الخميس، أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابول، مشددا على أن تنظيم داعش الإرهابي لن يثني الولايات المتحدة عن مهمتها في أفغانستان.

وقال قائد القوات المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من البنتاجون، إنهم سيركزون على الأمن الوقائي لتجنب هجوم مماثل في كابول، مشيرًا إلى أنه تم التحقق من الانتحاري أثناء عبوره بوابة المطار.

وشدد كينيث ماكنزي على أن عمليات الإجلاء من كابول مستمرة رغم الهجوم الأخير الذي يقف وراءه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش الأمريكي، محذرًا من أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابول، متوعدا إياهم بدفع الثمن.

وتوقع أن يشن داعش هجمات إضافية في أفغانستان، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي لن يوقف تزويد طالبان بالمعلومات اللازمة لتجنب اعتداءات مماثلة.

جو بايدن أفغانستان طالبان داعش هججوم مطار كابول الجيش الأمريكي انفجار مطار كابول

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