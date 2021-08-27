الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للمطارات» تبدأ العمل فى تطوير مطار سانت كاترين

مطار سانت كاترين
مطار سانت كاترين

تستعد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لبدء العمل رسميا في تطوير مطار سانت كاترين، بعد أن انتهت الشركة من الإجراءات الخاصة  بالقرض المشترك الذي وقعته مع البنك الأهلي وبنك مصر الأسبوع الماضي؛ ليواكب المطار التطورات التي تشهدها المطارات المصرية لاستيعاب الحركة السياحية.

وأكد مصدر مطلع بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مطار سانت كاترين، من المطارات الهامةً التي تم ضمها ضمن الإستراتيجية الشاملة للتطوير والتحديث التى وضعتها وزارة الطيران المدنى للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، لما لها من دور ريادى تحظى به مصر على المستوى الإقليمى والدولى فى مجال الطيران المدنى. 

وأضاف المصدر أن تطوير مطار مدينة سانت كاترين ياتي استكمالًا لمسار التنمية المستدامة التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى فى ضوء رؤية مصر المستقبلية 2030، من خلال خطة واضحة للتطوير والتحديث باستغلال البنية التحتية المتوفرة والإمكانيات والموارد المتاحة بالمطارات المصرية، وذلك للارتقاء بصناعة النقل الجوى  وزيادة معدلات الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن مدينة سانت كاترين من المدن التي تجذب العديد من أنواع السياحة لما لها من تاريخ ديني لدى أغلب السائحين، بالإضافة إلى كونها مدينة سياحية في المقام الأول.

وأكد أن الشركة القابضة أعلنت رسميا توقيع عقد الحصول على قرض مشترك من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنظام القرض المشترك مع الشركة المصرية للمطارات لبدء العمل بتطوير مطار سانت كاترين.

ويستهدف القرض تمويل تطوير مطار سانت كاترين، ببناء مبنى جديد وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 600 راكب في الساعة، لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين.

يشار إلى أن سانت كاترين مدينة جاذبة للسياحة الدينية والأثرية وتوجد بها أماكن لا مثيل لها فى العالم مثل الوادى المقدس وجبل المناداة والأديرة الأثرية.
 

وناقشت لجنة الترويج السياحي قبل أيام، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سبل الاستفادة من بعض الأحداث والفعاليات الهامة التي سيتم تنظيمها في مصر خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر، وتسليط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، كما تم بحث بعض المقترحات الخاصة بالترويج لمدينة سانت كاترين فى إطار مشروع تطويرموقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

والجدير بالذكر أن لجنة خبراء الترويج شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضويةعدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

القابضة للمطارات تبداء العمل بتطوير مطار سانت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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