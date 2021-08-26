الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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مصر

التعليم العالى: إعلان المرحلة الثانية للتنسيق بعد 48 ساعة من نتيجة الأولى

الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المرحلة الثانية للتنسيق سيتم الإعلان عنها بعد 48 ساعة من نشر نتيجة المرحلة الأولى.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين: "بمجرد إعلان المرحلة الأولى لنتيجة التنسيق سنعمل لمدة 48 ساعة على تحليل وإحصاء هذه المرحلة، وبعد ذلك نعلن عن المرحلة الثانية للتنسيق".

وشدد على أن الدولة تسعى إلى تطوير دراسات علوم المستقبل والتكنولوجيا، من خلال وضع تخصصات وعلوم دراسية جديدة ومتعددة.

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