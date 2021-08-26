الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يعزى رئيس مجلس السيادة السودانى فى ضحايا الفيضانات

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازى مصر، حكومة وشعبا، لجمهورية السودان الشقيقة ولذوى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت عددا من الولايات السودانية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما أكد الرئيس السيسى على تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق فى تلك الظروف، وذلك فى إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبى وادى النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة.

من جانبه، أعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرا إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية السودانية على المستويين الرسمى والشعبى، وما تتميز به من قوة ومتانة.

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