قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

أعتقد أن حركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره أصبح أحد البنائين العظام فى تاريخ الدولة المصرية الحديث، قد تجاوزت كثير من إنجازات هؤلاء البنائين الكبار عبر التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، حيث قدر عددها حتى الآن بـ١٤٧٦٢ مشروعا. سواء أكان فى بناء المدن الجديدة أو الطرق والكبارى أو استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، والأنفاق الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و٥ مطارات، و٣ آلاف مدرسة، و٢٨ محطة كهربائية، إلى غير ذلك من مشروعات تضع الرجل فى مصاف البنائين المصريين العظام.

وفيما يخص اهتمام الرجل بالمواطن المصري، فقد استهدفت الدولة المصرية تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ووسعت قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، ونفذت مشروع المليون وحدة سكنية فى مجال الإسكان الاجتماعى للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمنخفض، سواء في الاسمرات ١ و ٢ و ٣ وغيط العنب وعمائر بورسعيد الجديدة ودار مصر وغيرها الكثير. فضلا عن بناء ٢٠ تجمعا عمرانيا جديدا فى شتى نواحي الجمهورية. واستهدفت خطط الرئيس كذلك أن تكون مصر بلا عشوائيات، حيث تم تنفيذ ما يقرب من ألف مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع الفئات. فضلا عن إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز البحثية والمعاهد الجديدة. وحدث لاول مره اهتمام حقيقى بتنمية الصعيد عبر مشروع تنمية الصعيد فى مجال الإسكان وتطوير العشوائيات والطرق والمرافق وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتجديد شبكات المحطات القديمة. ووضعت الدولة استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر ٢٠٣٠ بحيث كان البعد الاجتماعي جزءا رئيسيا فيها، ليتمتع فيه المصريون بحياه صحية سليمة آمنة من خلال البدء في تطبيق نظام صحى شامل ومتكامل، ويهتم فيه بتعليم الشباب وتدريبهم.



وأعتقد أن الخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قطاع الشباب تحديدا لتبين مدى اهتمامه الخاص بهذا القطاع. حيث اهتم بتأهيل الشباب قبل الدفع بهم لتولى مناصب قيادية، بإنشاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وإطلاق مشروع بنك المعرفة المصرى لتنمية مهاراتهم المعرفية والعلمية والثقافية والبحثية. وتنفيذ أكثر من ١٤٥ الف وحدة سكنية بالاسكان الاجتماعي للشباب عام ٢٠١٦, وزيادة هذا الرقم عدة مرات فى السنوات التالية. بل تم تطوير أكثر من ٢٧٠٠ مركز شباب، وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على كيفية القيادة. ونظمت الدولة العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب فى شرم الشيخ والقاهرة وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية، وعلى اثره تم عقد منتدى شباب العالم بشكل سنوى، وملتقى للشباب العربي والافريقى.

وهنا يمكننا القول بأن حركة الرئيس السيسى كانت مغايرة لتوقعات النخب السياسية والثقافية، باعتباره من أكثر الزعماء الذين حصلوا على شعبيه في تاريخ العرب المعاصر، وبالتالي لايمكن ان يراهن على تلك الشعبيه، ويدخل في ميدان الإصلاح الاقتصادي فبحسب تقديراتهم كان لابد بأنه سيلعب لعبه التوازن التى كانت موجوده من قبل.غير ان اقدامه على هذه الخطوه جعله كالطبيب الذى يلزم المريض بضرورو تناول الدواء المر ، رغبه في الشفاء وتجنبا للموت والهلاك. واستطاع الرجل بحسن نيته وارداته السياسية،ومصارحته للمصريين وشفافيته، وأدائه الفاعل ، وسهره باليل وصلا بالنهار، ان يخلق تيارا مؤمنا بضروه الاصلاح ، يساند افكاره وسط هدير من الاحباطات والتيئيس التى قادها المعارضون لاتخاذ مثل هذه الخطوات.

واعتقد ان رجلا يحترم الدستور والقانون، ويقدر جهد المؤسسات وعمل الوزارات، ولم نر فيه ميولا اوتوقراطيه حتى الان، لابد ان يقدم على اعمال غير مسبوقه، بل ان رجلا لم يسع حتى الان الى انشاء حزب سياسى يكون مولايا له، ومبررا لسياسته الاصلاحيه وقراراته، هو امر يجعل المصريين يثقون اكثر فى أنهم وجدوا الشخص الذى يقدر المسئوليه ويعرف حجمها، ولديه القدره على اتخاذ القرار فى الوقت المناسب، حتى وان كان فى غير مصلحته. بل رأوا فيما بعد أن مردود هذا القرار وانعكاساته على حياتهم وفى المبادرات التى تقدم لخدمتهم.

أعتقد ان الرجل قد بدا له بأنه لم يعد مقبولا بأن تستمر الأوضاع على ما هي عليه من سوء، أو يستمر النزيف الاقتصادى اكثر مما كان عليه من تردى، فشمر عن ساعد الجد، وتدخل فى العلاج بمشرط الجراح.

من هنا يمكن القول بأريحية واطمئنان بأن قصر الاتحادية، مقر الحكم، لم يعد بالنسبه للمصريين كعبة لطلاب السلطه والحكم، كما كان من قبل، بل أضحى ساحه للشغيله ومكانا لاقسى لانواع العمل والجد. بل اضحى إختيار الوزارء عملية شاقة ومرهقة على هؤلاء الداخلين إلى دولاب العمل فأصبح دخولهم بغرض الشقاء والكد وبذل الجهد، بدلا من حياة الترف ومعيشة اصحاب الياقات البيضاء والكرفتات الشيك. فالرجل يحب العمل والأعمال، ولا يسكت عن فسده او فساد ، او يحمى سارق او يتستر على مهدرى المال العام، ولا يرضى بواسطة زايد أو زياد، أو بمكالمة عمرو أو عماد.

فالرجل لم يقدم شيئا للمصريين باعتباره منحه رئاسيه او عطاء منه، فمن يقدم بهذا الشكل يحق له ان يسترد منحته وعطاءه وقتما شاء ، ولكن الرجل يعتبره حقا للمصريين، ومكتسبا من مكتسابتهم فى العيش الكريم والحياه الامنة المستقره.

فاين هو المصرى الذى لايبتهج برئيس مثل الرئيس السيسى حين يرى اهتمامه بالاسر الشابه ورعايته لحياه كريمه لكل المصريين ؟ فكلنا شاهدنا انطلاق مشروع حياه كريمه فى يناير 2019 ، وكلنا رأينا تنفيذ مرحلته الاولى بنجاح، وجميعا رأى بنفسه انطلاق المرحلة الثانيه فى مؤتمر جامع فى 15 يوليو ٢٠٢١.

-فأين هذا المصري الذي لم ير تخصيص الدولة ل 700 مليار جنيه لتطوير الريف المصري الذي يستهدف 4600 قرية ب 9 الاف مشروع، ولم يكبر فى نظرة الرئيس ويسمو؟

- و اين هو هذا المصري الذي لم ير متابعات الرئيس بنفسه للاعمال الفنية و الانشائية لمبادرة حياة كريمة، و استعانته بكبري المكاتب الاستشارية لتنفيذ المبادرة على أسس علمية سليمة، و لم يفخر بالرئيس ويتمني له التوفيق في اعماله و مبادراته التي تعود على بلده و علي بني بلدته بالخير، و يري الرئاسة و الوزارة و معاونيها و رغبتهم الصادقة في احياء مصر المنسية في الارياف و رفع ذكرها بين الامم؟

- اين هو هذا المصري الذي لا يفرح حين يري انجازات الدولة علي ارض الواقع، من القضاء علي احتياجات الاسر الاكثر احتياجا بنسبة 10 ٪ عام 2014 وزيادتها الي 40٪ هذا العام، و يري اهتمام الدولة بالقري، صحيا و تعليميا و سكنيا، بتخفيف معدلات الفقر و توفير الخدمات؟

- و اين هو هذا المصري الذي لا يفخر بانجازات الاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتشجيع المقبلين علي الزواج ؟

- اين هو هذا المصري الذي لم ير التنافس الذي اشترطه الرئيس في التسابق علي العمل والفوز باحسن محافظة و مركز و قرية؟ و لم يفخر بتطوير 95 ٪ من العشوائيات, و الاهتمام بالمرأة الريفية والمعيلة و الغارمات و انجاز الحد الادني و الاعلي للاجور؟

- و اين هو هذا المصري الذي لم يسر او يفرح حين يري دولتة تخصص 120 مليار جنيه كدعم لمبادرة التمويل العقاري و البنك المركزي بفائدة 3 ٪ للشباب و الاسر الشابة؟ و يري الدولة و هي تمكن المصريين من الحصول علي وحدات لسكنهم كاملة التشطيب و المرافق. و هي مبادرة داعمة للفئات غير القادرة علي مدار 30 سنة؟

و اين هو هذا المصري الذي لم يفخر بمشروع تكافل وكرامة للاسر الفقيرة و المعوزة، والذي يقدم ل 3 مليون اسرة و يدعم 14 مليون فرد، فضلا عن الاهتمام بالاطفال و الامهات و ذوي الاعاقة و تحويلهم الي اصحاب مشروعات ؟

بل لعل ابتهاج النظام بمشروع حياة كريمة و غيره، سيراه ابتهاجا لمصر كلها نحو عهد جديد تسعي فيه مصر الي الرقي والعدالة والتقدم وتأسيس الجمهورية الثالثة علي اسس من العدالة وتوزيع الثروة.

فكل المصريون يشعرون بالفخر بهذا المشروع الذي يلمس حياة المواطنين في كافة القري و النجوع، هذا المشروع الذي يأتلف القلوب ويخاطب النفوس, كونه يجمع الناس حول قضية العيش الكريم والعدالة، و بالتالي يدفع بالحماس قلوب المصريين تجاه دولتهم ويجمع شتات عواطفهم الجامحة لتتحولق حول قيادتهم الواعية الهادئة المطمئنة لسياستها والمدركة لأهدافها. قيادة جمعت قلوب المصريين حولها على اختلاف المشارب والمذاهب والأهواء والاراء، وجعلتهم يرون بلدهم وهى تتخذ خطوات الإصلاح التى أثرت عليهم، بأنها كانت تريد الخير الأجل لا العاجل لهم. بحيث كانت تضعهم فى مقدمة أولوياتها، واعدة بأن الإصلاح هو الطريق السليم والعلاج القويم.

والشاهد فى الأمر وباعتبارى مؤرخا قبل اى شيء، أنه يمكننا القول بأن الله كان رحيما بالمصريين حينما اعتصرهم الحزن خلال فترة الإصلاح، وكان عطوفا عليهم حين امتحنوا بالم التطبيق وقسوته. ولكن الله ساق إليهم ما بعث فى نفوسهم السمحة من يخفف تلك الآلام بهذا المشروع الذى كان اسما على مسمى، حياة كريمة، وهذا الذى سرى عنهم الهموم التى عاشوها خلال فترة خفض الدعم وزيادة الاسعار وغيرها، مما شكرتهم الرئاسة المصرية نفسها على صبرهم على تحمل سياسات الإصلاح الصعبة.

وأعتقد أن الذين كانوا يلومون السيسي على قراراته من قبل، وكانوا يسرفون عليه وعلى انفسهم، باتوا الان يلومون الظروف الصعبة التى استوجبت تلك القرارات، بسبب ما ورثه من تركة ثقيلة عن سابقيه.

ولما كانت اعمال الإنسان في العموم ونظمه جماع بين الحسنات والسيئات، وأنه من اراد التاريخ الدقيق ذكر الاثنين معا، ومن أراد الأخطاء تتبع مواطن الذلل والخلل، ومن أراد المجاملة ذكر الحسنات دون إغفال الإشارة إلى مواضع النقص، لذا فإنه يمكن القول بأن مشروع حياة كريمة والتمويل العقاري وغيره من المشروعات التى تمس الأسر الشابة، قد استبدل من تلقاء نفسه سيئات سياسات الإصلاح الاقتصادي ومر علاجها، بإيجابيات حياة كريمة وحسنات الاهتمام بالاسر الشابة والفقيرة.

ألستم توافقونى الرأى على أن التوفيق كان مصاحباً للسعى ونية صاحب المسعى، أشد المصاحبة ومقبلا عليه أشد الإقبال.

ألستم توافقونى القول بأن الرجل لم يستطع أن يخفى عن شعبه ما يلم بالدولة من ضيق اليد والعوز، ولم يستطع،كغيره، أن يسكت على تلك الخطوب والأوضاع الاجتماعية السيئة، أو يغير من طبيعة الأوضاع الاقتصادية المشينة، فرأيناه يصارح عبر جلسات عامة ومنقولة على الهواء بكل شيء، ويتخذ من السياسات ما هو على مرمى ومسمع من الجميع. وحين وفقه الله رأى تلك المظاهر المنكرة فى الريف والعشوائيات، فتدخل بمبادرات لاصلاح المعوج، فنظم مشروعات تنصف الفقراء والمعوزين وتقيم حياة الأسر الشابة وتنقذها. وبالتالى فإن مصر التى كانت تتمنى ولا تتحقق لها أمنية، ومصر التى كانت تأمل ولا يصدق لها أمل، لعدم إخلاص النية وضمان بقاء المنافع، قد وجدت بطلها المقدام، متمثلا فى رجل صاحب إرادة وعزم، وصاحب قول وفعل، فراهنت عليه وكسبت الرهان.

وجدته رجلا كبر نفسه أن يقنع بعرض الرئاسة الزائل، وسمت خلقه بأن يرضى بالجاه والسلطان وأهله فقراء معوزين، فعمل بقوة وعزيمة واخلاص، فكان له ما أراد.

وأعتقد أن رئيسا مستقلا بقرارته، ولم يسمح لدولة أن تطمع فى بلده وتسرف فى طعمها، لجدير بنا ألا ندهش من كونه يسعى فى خدمة مواطنيه ويسمو بهم ويرتفع نحو حياة كريمة لهم ولاولادهم.

وأعتقد أنه بالانتهاء من هذا المشروع فى المستقبل، سيحيا المصريون فى الريف حياة كريمة وسعيدة، كلها خير ورخاء، وكلها سعادة وهناء وإقبال على دولتهم الرشيدة الحافظة لعزتهم والمؤتمنة على كرامتهم.

وبمشيئة الله لن يكون بينهم جائع ولا ظمآن، وليس فيهم معدوم ولا محروم، يأمنون الخوف لان آمالهم أصبحت تتحقق، ويحلمون بالغالى والنفيس وقتما يريدون، لأن واقعهم أصبح مأمونا ومستقرا. كلهم عزيز فى وطنه، أمن فى سربه، حيي بين أهله وعشرته.

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

والله قبل كل شيء هو الحافظ لمصرنا الغالية ولبلداننا العربية والإسلامية



استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة

