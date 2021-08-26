الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت الفندقية» تصدر ضوابط إنشاء قاعدة بيانات للعاملين

علاء عاقل
علاء عاقل

حددت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة في منشور للفنادق مجموعة من الضوابط التى يجب اتباعها عند ادخال البيانات والصور لإنشاء قاعدة بيانات العاملين في الفنادق.

أولاً: الصور الشخصية:

 1 - أن تكون بصيغه jpg ومكتوبة بصيغة small.

2 - أن تكون 6x4 صورة ملونه وحديثة.

3-ا أن تكون بدقة (resolution300) بكسل من برنامج الاسكانر.

ثانيا: لا بدّ من ادخال اسم الثلاثى للموظفين كما هو مدون بشهادة الميلاد.

ثالثًا: لا بدّ من ادخال العنوان كما هو مدون بالبطاقة الشخصية.

رابعًا: التأكد من ادخال الرقم القومى بدقة.

 خامسًا: ادخال صورة البطاقة الشخصية مكانها المحدد بالمنظومة.

وستقوم الغرفة بإصدار كارنيهات للعاملين بالفنادق حيث تسهل هذه (الكارنيهات) عملية الكشف الأمنى عليهم بالأكمنة وسرعة مرورهم من أكمنة الطرق السياحية، لافتة إلى أنه سيتم فتح التعديلات حتى 2 سبتمبر المقبل وبعد ذلك سيتم إخطار وزارة السياحة بالفنادق التى لم تقم بتنفيذ القرار الوزاري رقم 537 لسنة 2014 الخاص بإنشاء قاعدة بيانات للعاملين تنفيذا لتوجيهات الحكومة.

غرفة المنشأت الفندقية العاملين بالفنادق قاعدة بيانات الرقم القومى فيروس كورونا الاتحاد المصري للغرف السياحية القطاع السياحي

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وائل لطفي

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