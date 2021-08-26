صندوق النقد الدولي يُخصص 857 مليون دولار للسودان

أعلن بنك السودان المركزي أن صندوق النقد الدولي خصص 604 ملايين وحدة سحب خاصة، ما يعادل 857.68 مليون دولار، للسودان، لافتا إلى أن المبلغ متاح للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني.

وقال بنك السودان المركزي - في بيان صحفي - إن هذا المبلغ سيكون له أثر كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن هذا التخصيص يأتي في إطار سعي صندوق النقد الدولي الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.