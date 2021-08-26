قائمة احتفالات الكنائس الغربية اليوم

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر، برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الخميس الحادي والعشرون من زمن السنة.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بحلول اليوم الثالث من شهر النسيء، وتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بالإضافة إلى تذكار الأنبا سيرابيون.

الكنيسة الكلدانية

وتحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الخميس السابع من الصيف.

كنيسة الروم الملكيين

ويرأس الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول الخميس الرابع عشر بعد العنصرة، وتذكار القدّيسَين الشهيدَين أدريانوس وناتاليا وهم زوجان قديسان في نيكوميذية، استشهدا في عهد الإمبراطور مكسيميانوس.



الكنيسة المارونية

وتحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الخميس الرابع عشر من زمن العنصرة.

وتدور العظات الاحتفالية بالكنائس المشار إليها حول عدة نصائح تقدمها الكنائس إلى المحتفلين تتعلق بمعاملاتهم مع الله والبشر وأقربائهم واحيانا أنفسهم.

فعلى سبيل المثال تأتي عظة الكنيسة المارونية اليوم، مستوحاة من شرح القديس امبروسيوس أسقف ميلانو الذي عاش في الفترة 340 - 379 لإنجيل لوقا.

وتقول العظة: "ما مِن خادِمٍ يَستَطيعُ أَن يَعمَلَ لِسَيِّدَيْن. هذا لا يعني أنّ هناك سَيِّدَيْن؛ لا يوجد سوى سيّد واحد. فلا يحقّ للمال أن يكون سيّدًا حتّى لو كان هناك أشخاص يخدمونه، لأنّ هؤلاء قد اختاروا نير العبوديّة. في الواقع، لا يؤمّن المال سلطة عادلة، بل يفرض عبوديّة ظالمة. لهذا السبب، قال الربّ: "اِتَّخِذوا لكم أَصدِقاءَ بِالمالِ الحَرام"، حتّى نستطيع من خلال كَرَمنا تجاه الفقراء أن نحصل على حظوة الملائكة وبقية القدّيسين".