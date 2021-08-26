سر رفض زكي طليمات إحدى زيجات فريد شوقى: «كدة هنخرج أمهات مش ممثلات»

تعددت الزيجات في حياة الفنان الراحل فريد شوقي، لكن زيجة من زيجاته كانت الأصعب حينما قرر الزواج من زميلته في معهد التمثيل فاعترض عميد المعهد زكي طليمات ورفض إتمام الزواج بينهما رغم موافقة الأسرتين.

روي فريد شوقي في مذكراته التي حملت عنوان "ملك الترسو فريد شوقي" التي نشرتها الناقدة الفنية الكبيرة إيريس نظمي، الصادر عن دار نشر ريشة للنشر والتوزيع وقال: "كان هناك زميلة في المعهد هي زينب عبدالهادي، تقدمت للالتحاق بقسم النقد الفني، ولم أكن أعرف سر تقدمها لقسم النقد لا التمثيل، رغم أن ملامحها الفنية توحي بأنها من النوع الذي ينفذ للقلب بسرعة، ويبدو أن عميد المعهد زكي طليمات قد تيقظ لهذا الأمر وبالفعل نقلها لقسم التمثيل، ولعبت دور كليوباترا في مسرحية مصرع كليوباترا، بينما أسند لي دور أنوبيس، ومع بدء البروفات انتباني أحاسيس قوية تجاهها، وشعرت بمحبة تجاهها وخاصة أنها شخصية قوية وتحترم نفسها وانجذبت إليها أكثر لأنها لم تكن تسمح لأحد أن يتجاوز حدوده معها، وحينما قررت الاقتراب منها طلبت مني مهلة شهر للتفكير، وكلما أقترب منها تقول لي أن المهلة لم تنتهي".

أكمل فريد شوقي تفاصيل ما حدث بينهما بعد ذلك وتدخل زكي طليمات لإيقاف الزواج وقال: "بعد الشهر وافقت على الزواج ولم أكن أصدق نفسي من السعادة فنسيت إخبار عميد معهد التمثيل الفنان زكي طليمات، وذهبت بصحبة أسرتي لخطبتها وبعد قراءة الفاتحة ذكرني والدي بأن أخبر طليمات، وحينما أخبرته ثار في وجهي وأخبرني أنه لن يسمح بأن يتزوج اثنان من طلبة المعهد فذلك سيفتح الباب أن يفعله آخرون وبدلًا من تخرج فنانات سيتخرج زوجات وأمهات وهو ما لن أقبله، وبعد فترة وافق شريطة ألا نخبر أحدا وأن تظل هذه الموافقة سرية بيننا، ولولا وجود الزملاء في المعهد لكنت احتضنتها وقبلتها وبالفعل تزوجنا في الصيف، ولم نهتم كثيرًا بما قيل في تلك الفترة عن أن الزواج يعيق الدراسة ولكننا قررنا أننا سنذاكر ونحب في ذات الوقت، ورغم تلك التحذيرات كان ترتيبنا الأعلى ضمن الدفعة كلها".