«باركفيل» تطلق برنامج تدريب لطب الطوارئ الرياضى فى مصر بخبرة عالمية 

3 دقائق فارقه أعادت الحياة للاعب كريستيان إريكسن لاعب خط الوسط الدنماركي بعد توقف قلبه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في مسابقة يورو 2020 بالملعب، وتمت عملية انقاذ اللاعب بشكل سريع قبل نقله إلى المستشفى مما آثار إعجاب الأطباء والمتخصصين في هذا المجال عالميا، نظرا لمستوى التدريب المتطور للفريق العلاجى داخل الملعب الذى تدخل خلال الأربع دقائق المتاحة قبل توقف المخ والموت المفاجئ،

وجاءت تلك الواقعة لتعكس مدى أهمية التدريب على طب الطوارئ بالملاعب، ومدى تجهيز الفريق المعالج بكل الوسائل الهامة لإنقاذ حياة اللاعبين عند تعرضهم لمشاكل طارئة، مما تتطابق وعكس أهمية أطلاق شركة باركفيل مصر للأدوية برنامج طموح لتعزيز دور التعليم بمجال الطب الرياضي في فبراير ٢٠٢١وجاء ذلك قبل وقوع تلك الحادثة، وبالفعل تم الإعلان عن استمرار البرنامج التدريبى العملى اليوم خلال مؤتمر صحفى.



ومن جانبه قال الدكتور مايك هايلي، رئيس اللجنة الطبية السابق بالاتحاد الإنجليزي، ومدير عام شركة "سبورتس أي أر" المنفذة لبرنامج التدريب، أنه حضر الى مصر بدعوة للقيام بتدريب العاملين في الدورى المصرى على الحالات والإصابات الطارئة في الملاعب الرياضية، مؤكدا أن الفريق الطبي المصرى لديه خبرات ومهارات كبيرة في هذا المجال، وأن هذا التدريب هدفه تبادل الخبرات. وبذلك تم التعرف على أحدث الأساليب الطبية المتبعة في أوروبا وتطبيقها في مصر لتحسين الحالة الطبية للاعبين، وخاصة في المواقف التي تؤثر على الحياة والاصابات بشكل عام.

وأضاف بأنه سيتم التدريب على الازمات القلبية والحالات الطبية الطارئة والإصابات في العموم، كما يشمل التدريب إصابات العمود الفقري، والحالات الطارئة باستخدام المعدات الحديثة التي يحتاجها الملعب لإنقاذ الحياة قبل الذهاب الى المستشفى.

برنامج تدريب لطب الطوارئ الرياضى





وأوضح الدكتور شريف بسيونى رئيس مجلس إدارة شركة "باركفيل مصر للأدوية" بأن برنامج تعزيز دور التعليم بمجال الطب الرياضى تم اطلاقه شهر فبراير الماضى بالتعاون مع شريك النجاح العالم المصري الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري، والمدير الطبي ل The Sports Clinic، وصاحب حلم التعليم والتطوير المستمر في مجال الطب الرياضي، حيث توافقت رؤيته مع رؤية وقيم الشركة الأساسية نحو التعليم والتطوير المستمر لكل المجالات التي تتشرف الشركة بالعمل معها، بالإضافة الى شريك النجاح الانجليزي HH Sports Group وبحضور المدير التنفيذي لها والذي حضر خصيصا من لندن الأستاذ حسام غنيم.



وأشار الدكتور محمود فراج مدير عام شركة "باركفيل مصر للأدوية" الى أن برنامج التدريب ينقسم الى مرحلتين، وبدأت الأولي فى فبراير ٢٠٢١ بسلسلة من المحاضرات الافتراضية لمده ٦ شهور، لافتا الى أنه تم الاستعانة بكادرى من الطب الرياضى الدولى كل شهر ممن لهم ادوار رئيسية فى وضع معايير التدخل الطبي الرياضي لنوادي الدوري الإنجليزيpremier league، بالإضافة الى أحد الأطباء المصريين لمناقشه مواضيع متصلة بالطب الرياضي مع اطباء نوادي الدوري الممتاز المصري، ودوري الدرجة الثانية، واطباء فرق الناشئين، وفرق كرة السلة، وهم نجوم الطب الرياضي بمصر، والمحرك الاساسي لتطوير الرياضيين الذى نطمح له في مصر.

وأضاف بان المرحلة الثانية والمستمرة حتى الآن من البرنامج هو التدريب العملى المعتمد مع شريك النجاح الانجليزي Sports ER والمتخصص في تطوير مهارات متخصصين الطوارئ الطبية في دول مختلفة، مشيرا إلى أن الكورس مستوى متقدم لإدارة الطوارئ الطبية الرياضية حيث تم تصميمه للمتخصصين بمجال الرعاية الصحية في القطاع الرياضى الذين تقع على عاتقهم مسئولية التدخل المباشر للاعبين المصابين بإصابات حادة أو خطيرة لإنقاذهم قبل نقلهم الى المستشفى.

برنامج تدريب لطب الطوارئ الرياضى



وأضاف بان البرنامج التدريبى شمل أمهر المدربين ومن بينهم مايك هايلي، بخبرة ٢٥ عاما في إدارة الطوارئ الطبية الرياضية في الملاعب، وعمل ١٦ عاما بهيئة الكرة الإنجليزية English Football Association كما ترأس قطاع التعليم الطبي فيها ٧ أعوام. وهو مدير عام شركة Sports ER الإنجليزية المنفذة للكورس، كما شمل چيف وارينج وقد عمل ٢٥ عاما كمدرب بهيئة الكرة الانجليزية Football association وفي ملاعب الكرة الاحترافية ٢٠ عاما.



وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الفريق الطبي للمنتخب المصرى خلال المؤتمر أن أهمية البرنامج التدريبى تعود الى أن الطوارئ الطبية عادة ما تكون الحقيقية في مجال الطب الرياضي، وتتصف بالخطورة قليلة الحدوث نسبياً مما يجعل كثيراً من منظمات الطب الرياضي علي مستوي العالم تنفذ، وتطبق التدابير اللازمة لمواجهة هذه الحوادث كرد فعل لحدث مأساوي بارز، وليس احترازياً لتفادي الحادث، مما يسلط الضوء علي ضرورة توحيد معايير، ومستوى الرعاية قبل دخول المستشفى، وتدريب الكوادر الطبية علي تفادي المضاعفات الطبية لهذه الطوارئ، والتأهيل الفعال للإدارة طوارئ الملعب الطبية المهددة للحياة والإصابات الخطيرة.



وقال إن هذا البرنامج التدريبى يعمل علي تطوير المعرفة الرياضية، والمهارات التي ترفع من مستوي الرعاية المباشرة والتدخل السريع، والماهر، الأمر الذى يكون الفارق بين الحياة والموت للاعب.