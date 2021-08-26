الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

موسكو: مشروع «ITER» النووى دوره كبير فى التنمية الاقتصادية

مشروع «ITER» النووي
مشروع «ITER» النووي

أعلنت مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية، نجاحها في تنفيذ جميع التزاماتها الخاصة بالمشروع الدولي لإنشاء المفاعل النووي الحراري الدولي "ITER " قبل الموعد المحدد.
وقال مدير عام المشروع، برنار بيغو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "وتائر تنفيذ الأعمال تجعلنا نعول على تحقيق أول نتيجة محورية وسطية بحلول عام 2026 وهي الحصول على البلازما الأولى".
وأضاف :"نقترب خطوة من تحقيق الهدف النهائي للمشروع الذي ينحصر في استخدام عملية التخليق النووي الحراري بهدف إنتاج الطاقة الصافية، ما سيلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية لكوكبنا وحل المشاكل المناخية".
وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو الحصول على طاقة تزيد بمقدار 10 أضعاف عن الطاقة التي تم إنفاقها لضمان تشغيل المفاعل.
وأكد أن روسيا تفي بالتزاماتها كلها على الرغم من انتشار فيروس كورونا، حيث يتطلب المشروع تنفيذ الكثير من أعمال التكامل الدولي، وتوفير المواصلات الدائمة التي يؤثر عليها الوباء".
ونظرا لتكلفته العالية وتعقيده الاستثنائي، يتم بناء ITER من قبل بلدان العالم المتقدمة تقنيا، وتشارك في تحقيق المشروع، إلى جانب روسيا، دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، وتشكل المساهمة الروسية في ITER نسبة 9٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع، حيث تولت روسيا مسئولية إنتاج 25 نظاما.
ويعتبر "ITER" مشروعا ذا أهمية استثنائية خاصة حيث يمكن للطاقة النووية الحرارية أن تساعد في توفير الكهرباء على نطاق عالمي من دون استخدام المواد الخام الأحفورية، كما أنها طاقة صديقة للبيئة ومؤمنة بإمدادات الماء الذي يعد وقودا رئيسا لها.

موسكو المشاكل المناخية المناخ مشروع ITER مشروع ITER النووي روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

دكتوراه «نمبر وان».. كل شىء عن الشهادة المزعومة لـ«محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته

البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

الاجتماع الأول.. هذا ما تحمله «أجندة بينيت» فى البيت الأبيض