موسكو: مشروع «ITER» النووى دوره كبير فى التنمية الاقتصادية

أعلنت مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية، نجاحها في تنفيذ جميع التزاماتها الخاصة بالمشروع الدولي لإنشاء المفاعل النووي الحراري الدولي "ITER " قبل الموعد المحدد.

وقال مدير عام المشروع، برنار بيغو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "وتائر تنفيذ الأعمال تجعلنا نعول على تحقيق أول نتيجة محورية وسطية بحلول عام 2026 وهي الحصول على البلازما الأولى".

وأضاف :"نقترب خطوة من تحقيق الهدف النهائي للمشروع الذي ينحصر في استخدام عملية التخليق النووي الحراري بهدف إنتاج الطاقة الصافية، ما سيلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية لكوكبنا وحل المشاكل المناخية".

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو الحصول على طاقة تزيد بمقدار 10 أضعاف عن الطاقة التي تم إنفاقها لضمان تشغيل المفاعل.

وأكد أن روسيا تفي بالتزاماتها كلها على الرغم من انتشار فيروس كورونا، حيث يتطلب المشروع تنفيذ الكثير من أعمال التكامل الدولي، وتوفير المواصلات الدائمة التي يؤثر عليها الوباء".

ونظرا لتكلفته العالية وتعقيده الاستثنائي، يتم بناء ITER من قبل بلدان العالم المتقدمة تقنيا، وتشارك في تحقيق المشروع، إلى جانب روسيا، دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، وتشكل المساهمة الروسية في ITER نسبة 9٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع، حيث تولت روسيا مسئولية إنتاج 25 نظاما.

ويعتبر "ITER" مشروعا ذا أهمية استثنائية خاصة حيث يمكن للطاقة النووية الحرارية أن تساعد في توفير الكهرباء على نطاق عالمي من دون استخدام المواد الخام الأحفورية، كما أنها طاقة صديقة للبيئة ومؤمنة بإمدادات الماء الذي يعد وقودا رئيسا لها.