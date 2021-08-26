الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق العرض المسرحي «فريدة» على مسرح الطليعة الأحد

بوستر مسرحية فريدة
بوستر مسرحية فريدة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض  المسرحي الجديد «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، الأحد ٢٩ أغسطس على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة والنصف مساء.

‎العرض «فريدة» يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت اليه من نجاح وفشل خلال حياتها، وهو من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله وموسيقى محمد حمدي رؤوف وتصميم ملابس شيماء عبد العزيز وماكياج روبي مهاب والعرض عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف ومن كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

ويتناول عرض «ولاد البلد» عدة قضايا من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفولي، ياسر الرفاعي، عبدالعزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، ومحمد صالح، ووفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد  ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبدالله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

صلاح عبد الصبور العرض المسرحي رئيس البيت الفني الفنان إسماعيل مختار اسماعيل مختار مسرح الطليعة البيت الفني للمسرح

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