«التخطيط» ترصد أهم مستهدفات قطاع الطاقة خلال 2021-2022

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أهم مستهدفات بقطاع الطاقة بخطة التنمية المستدامة للعام المالى الحالى 2021/2022، وتمثلت فيما يلى:

43 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة بقطاع الكهرباء.

زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى 180 مليار جنيه.

زيادة ناتج قطاع الكهرباء إلى 113 مليار جنيه.

65.3 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة بقطاع البترول والثروة المعدنية.

48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات .

16.6 مليار جنيه للأنشطة تكرير البترول.

زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات وصناعية تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى 1.3 تريليون جنيه.

ارتفاع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى 710 مليار جنيه.

مستهدف إنتاج 34.4 مليون طن من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز.

2.6 تريليون قدم 3 إنتاج مستهدف من الغاز الطبيعى.

4.4 مليون طن إنتاج مستهدف من المنتجات البتروكيماوية.

5.2 مليون طن إنتاج مستهدف من الخامات التعدينية.

تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعى وتطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات.

تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل.

تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام.

تنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات.

مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء.

مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى بمنطقة توشكى.

مشروع استكمال الربط الكهربائى مع دولة السودان.

مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية.

مشروع المنجم والمصنع التجريبى لإنتاج اليورانيوم.

مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية.

مشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.

ترشيد استخدامات الغاز الطبيعى والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة.

توجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.

التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر.

تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والثروات المعدنية بما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.