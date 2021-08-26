الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عجوز سقط من أعلى عقار بمنطقة الحى الثانى فى أكتوبر

مصرع عجوز
مصرع عجوز

لقى مسن مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى عقار فى ظروف غامضة بمنطقة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الحى الثانى بأكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة ب م، 62 سنة، مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وجارى سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

مسن ظروف غامضة منطقة اكتوبر غرفة عمليات النجدة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته

البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

الاجتماع الأول.. هذا ما تحمله «أجندة بينيت» فى البيت الأبيض