مصرع عجوز سقط من أعلى عقار بمنطقة الحى الثانى فى أكتوبر

لقى مسن مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى عقار فى ظروف غامضة بمنطقة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الحى الثانى بأكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة ب م، 62 سنة، مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وجارى سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.