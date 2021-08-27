رئيس البريد المصرى يوقع بـ«تحيا مصر» على لوحة شرف مؤتمر اتحاد البريد العالمى

وقع الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بشعار "تحيا مصر" على لوحة شرف مؤتمر اتحاد البريد العالمي بأبيدجان.

جدير بالذكر أن لوحة شرف اتحاد البريد العالمي التذكارية يوقع عليها جميع وفود البلدان المشاركة في مؤتمر اتحاد البريد العالمي والتي تصل إلى ١٩٢ دولة أعضاء ممثلين في هيئاتها البريدية والسلطات التنظيمية البريدية الحكومية.

كان رئيس هيئة البريد المصري قد أدلى بصوته في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي لاختيار المدير العام ونائب المدير للاتحاد، والتي شهدت منافسة شرسة بين كل من المرشح الياباني والمرشح البلجيكي والمرشح السويسري، حيث تمكن المرشح الياباني ماساهيكو ميتوكي في نهاية الماراثون الانتخابي من الفوز بالانتخابات في الجولة الأولى وتولي منصب المدير العام لاتحاد البريدي العالمي عن الدورة "٢٠٢١-٢٠٢٥" خلفا للسيد بشار حسين المدير العام السابق "كيني الجنسية"، كما تمكن المرشح السلوفيني ماريان أوزفلد من الفوز بمنصب نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي خلفا للسيد باسكال كليفاز نائب المدير العام السابق "سويسري الجنسية".

وعلى هامش فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي، عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصري، عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات البريدية المشاركة، ومنها مدير عام بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية ديديير موسيتي، ومدير عام بريد كوت ديفوار إيزاك نامبا، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك ووضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق بأن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لبحث وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء في مجال تطوير الأعمال البريدية والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، مشيرًا إلى أن البريد المصري سيقوم بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى يضم كافة البلدان الأفريقية لعرض خطة البريد المصري للاستثمار في أفريقيا واستعراض أوجه التعاون الممكنة.