الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الكتابة الحديثة للطفل» ينتصر لمبدأ «قبول الآخر»

الكتابة الحديثة للطفل
الكتابة الحديثة للطفل

 

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مؤخرًا، كتابًا بعنوان «الكتابة الحديثة للطفل.. قراءة فى بعض الروايات الأمريكية الفائزة بجائزة نيوبرى»، من تأليف منتصر ثابت.

ويلقى هذا الكتاب الضوء على آليات الكتابة الحديثة للطفل، واختار المؤلف قصصًا تناقش فكرة قبول الآخر على مستويات متعددة.  

تناقش هذه القراءة ٤ روايات فازت بجائزة «نيوبرى»، وهذا الاسم يعود لأشهر بائع كتب أطفال فى القرن الـ١٨، الأولى هى رواية «الأسير» للكاتبة الأفروأمريكية جويس هانسن، والثانية رواية «العصار» لجيرى سبينيللى، والثالثة «معجزات فوق تل مابل» للكاتبة فرجينيا سورنسن، وأخيرًا رواية «إيللا المسحورة» للكاتبة جيل كارسون ليفاين.

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