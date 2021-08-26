الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«كافيهات باريس».. اكتشاف «القرملاوى» مترجمًا

كافيهات باريس
كافيهات باريس

بأسلوب رشيق ولغة سلسة، ظهر الكاتب أحمد القرملاوى من خلال ترجمته كتاب «كافيهات.. حكايات من مقاهى باريس»، للأديب الفرنسى ديديه بلوند، الصادرة مؤخرًا عن «الدار المصرية اللبنانية»، التى شارك بها فى الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتعد هذه الترجمة فرصة جديدة لاكتشاف أحمد القرملاوى كمترجم، بعد اكتشافه كروائى وكاتب قصة، ونجاحه فى حصد جائزة أفضل رواية فى معرض الكتاب لعام ٢٠١٩.

وفى هذه المرة، يأخذنا «القرملاوى» إلى عالم جديد، حيث يروى جولة الأديب الفرنسى ديديه بلوند على عدد من مقاهى باريس الشهيرة والفخمة، مع رصد حكايات عن زوارها بشكل تخيلى، فضلًا عن وصف شعورهم أثناء التواجد بها، بعدما اعتبر «بلوند» أن المقاهى تشبه المسارح التى تعرض فيها مشاهد من الحياة اليومية فى مختلف الأوقات.

وصدر الكتاب فى ٤١ فصلًا، ويعد كل فصل منها بمثابة مغامرة صغيرة مليئة بالحكايات، لا يمل منها القارئ، بل على العكس تسمح له بالتعرف أكثر على نفسه، من خلال اكتشاف جو المقهى المفضل لديه، وملاحظاته وتأملاته.

وحصل «كافيهات» فى نسخته الفرنسية على جائزة جورج براسان الأدبية الفرنسية فى عام ٢٠١٩، لحكاياته المفعمة بالحيوية والعاطفة، إلى جانب قصصه الاجتماعية التى تسمح للقارئ بالاستمتاع بها عبر لغة شعرية وسرد جذاب، ففى الكتاب تقرأ: «إنها قارئتى، تلك التى لطالما أملتُ فى لقائها، ذات يوم، فى الشارع، فى مترو الأنفاق، فى مقهى، هى لا تعرف أنى هنا، ولا تعرف حتى مَن أكون، لم ترَنى من قبل، سوى أنى أملك كل أفكارها».

 

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