أبطال وصنّاع «بيت عز»: قصص واقعية من داخل البيوت

تستعد شبكة «DMC» لعرض الحلقة الأولى من حكاية «بيت عز»، ضمن الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، غدًا، وذلك عبر قناتيها العامة والخاصة بالمسلسلات.

«بيت عز» حكاية تدور فى إطار اجتماعى عائلى، من بطولة سهر الصايغ، وعصام السقا، ورشدى الشامى، وصفاء الطوخى، وسلوى محمد على، وسامى مغاورى، وتامر نبيل، وهاجر الشرنوبى، وإخراج أحمد يسرى.

ويضم الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» ٦ حواديت، كل واحدة منها تدور فى ١٠ حلقات، بداية من حكاية «بيت عز»، وهى دراما مستوحاة من قصص حياتية واقعية تتعرض فى معظمها لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة خاصة، للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج شركتى «سينرجى» و«أروما» للإنتاج الفنى.

«الدستور» تحاور فى السطور التالية أبطال وصناع حكاية «بيت عز»، للتعرف على تفاصيل دور كل منهم، وأجواء التصوير، وتوقعاتهم للعمل فور عرضه على شاشة «DMC».

سهر الصايغ: عشتُ مع الشخصية كأنها أنا

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن موافقتها على بطولة حكاية «بيت عز»، بمجرد أن عرضت عليها من قبل المخرج أحمد يسرى، خاصة بعدما علمت أن العمل من تأليف يسرى الفخرانى، متمنية أن يعجب الناس ويتحمسوا له. وقالت «سهر» إنها ظلت لفترة من الزمن تجهز لتجسيد شخصية «علياء»، وهى مهندسة معمارية ضمن الأحداث، مضيفة: «ركزت على التحضير الجيد لكل أبعاد الشخصية، وعشت معها كأنها أنا فى الحقيقة، حتى أتمكن من تقديمها للناس بشكل صادق». وأعربت عن سعادتها لحصولها على البطولة المطلقة للمرة الثانية، بعد مسلسل «الطاووس» مع جمال سليمان، وهو الأمر الذى أسعدها كثيرًا، خاصة أنه جاء عن طريق «بيت عز» التى تميز تصويرها بكواليس مليئة بالحب والتعاون، وهو ما سيظهر للناس على شاشة التليفزيون. وأشادت بتوفير شركتى «سينرجى» و«أروما» ميزانية كبيرة لإنتاج حكاية «بيت عز»، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا»، من توفير الكمامات حتى سيارة إسعاف مجهزة، واصفة العمل مع المخرج أحمد يسرى بالممتع، لأنه شخص يتفهم جيدًا مشاعر الفنان ويوجهه إلى الطريق الصحيح.

عصام السقا: دور «هيثم» درامى كوميدى

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى حكاية «بيت عز» ضمن مسلسل «إلا أنا»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى موسمه الأول، متمنيًا أن تنال الحكاية إعجاب الجمهور، خاصة أنها تمثل البطولة الأولى له فى مشواره الفنى. وقال «السقا» إنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مهندس فى شركة مقاولات يدعى «هيثم»، مضيفًا: «شخصية جديدة علىّ، وأتمنى من الله أن يتقبلها المشاهد، وأن يتفاعل مع أحداث العمل مثلما حدث فى الموسم السابق». وواصل: «اجتهدت كثيرًا فى تقديم الدور وتجسيد الشخصية، التى تجمع بين المتناقضين، الكوميديا والدراما»، كاشفًا عن أن فريق العمل كان يصور بمعدل ٢٠ ساعة يوميًا، طوال أكثر من شهر. وأبدى سعادته بالتعاون مع الفنانة سهر الصايغ، ومع المخرج أحمد يسرى، الذى استطاع توظيف إمكانيات كل ممثل بشكل سليم، مع تقديم مدير التصوير صورة سينمائية مميزة، متوقعًا حدوث رد فعل كبير وإيجابى من الجمهور على أول أعمال مدير التصوير التليفزيونية.

تامر نبيل: كنا ننام ساعات قليلة بسبب التصوير

أعرب الفنان تامر نبيل عن بالغ سعادته لمشاركته فى عمل فنى ضخم، مثل «إلا أنا»، مشيرًا إلى أنه دخل فى تحدٍ ليكون على قدر هذا العمل الذى نجح نجاحًا كبيرًا فى موسمه الأول، لذا بذل مجهودًا كبيرًا فى تقديم الشخصية التى يجسدها خلال الأحداث، حتى تؤثر فى المشاهدين.

وقال «نبيل» عن كواليس العمل: «تقريبًا لم نكن نذهب إلى البيت إلا للنوم ساعات قليلة جدًا، ثم العودة لاستكمال التصوير، ومع ذلك لم نشعر بأى تعب، لأن أجواء الكواليس كانت جميلة ويسودها الحب والمودة والتعاون، وكلنا كنا خايفين على بعض وبنساعد بعض».

وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال شركة «سينرجى»، للحفاظ على الفنانين من الإصابة بفيروس «كورونا»، واصفًا فى الوقت ذاته المخرج أحمد يسرى بأنه «من أمهر المخرجين فى الوسط الفنى»، لأنه «يعلم جيدًا كيف يوجّه الفنان ليخرج أفضل ما لديه».

رشدى الشامى: ميزانية الإنتاج ضخمة

أشاد الفنان رشدى الشامى، الذى يقدم شخصية «عز»، وهو والد الفنانة سهر الصايغ خلال الأحداث، بالروح السائدة فى تصوير العمل بين كل الفنانين المشاركين، والذين ربطت بينهم روح الصداقة والتعاون. وقال «الشامى» إنه سعيد بالعمل مع الفنانة سهر الصايغ، التى تلعب دور ابنته فى المسلسل، مضيفًا: «فى الحقيقة أشعر تجاهها بمشاعر الأبوة الحقيقية، وهو ما سيلحظه المشاهدون أثناء متابعة العمل». وأشار إلى وضع شركتى «سينرجى» و«أروما» ميزانية كبيرة وضخمة لإنتاج الموسم الثانى من «إلا أنا»، معتبرًا أن الأولى تحديدًا أعادت أمجاد الدراما المصرية من جديد.

محمد الصاوى: «الناس هتتعلق بالشخصيات سريعًا»

ذكر الفنان محمد الصاوى أن «بيت عز» تشبه العديد من الحكايات الواقعية داخل بيوت المصريين، فى إطار يمزج بين الكوميدى والتراجيدى، لذا سيتعلق الناس بشخصياتها سريعًا، وهو ما دفعه للموافقة على المشاركة فى العمل. وتمنى نجاح الحكاية الأولى من الموسم الجديد، بسبب ما بذله فريق العمل من جهد خلال التصوير، مشيدًا بفكرة البطولة الجماعية، خاصة أن جميع أبطال العمل مجتهدون ويتمتعون بخفة الظل، ما سهل على الجميع مشقة التصوير الذى كان يستمر ١٨ ساعة يوميًا فى بعض الأحيان، لإنجاز الـ١٠ حلقات.

صفاء الطوخى: دراما هادفة فى عدد قليل من الحلقات

قالت الفنانة صفاء الطوخى إن الموسم الثانى من مسلسل «إلا أنا» سيعجب الجمهورين المصرى والعربى، خاصة فئة الشباب، لأنه يقدم دراما هادفة فى عدد قليل من الحلقات، متوقعة أن تحقق حكاية «بيت عز» نجاحًا كبيرًا.

وتوقعت نجاح الحكايات لأنها واقعية وتحدث فى البيوت المصرية، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة بسبب ردود الأفعال الإيجابية حول «البرومو». وأشادت بدور «المتحدة للخدمات الإعلامية»، موضحة: «الشركة المتحدة نجحت فى جعل الأسرة المصرية تجتمع من جديد حول مسلسل واحد». ولفتت إلى أن روح المحبة كانت مسيطرة خلال تصوير العمل، لأن جميع المشاركين فى المسلسل أصدقاء، منوهة بأن مخرج العمل مجتهد جدًا.

سلوى محمد على: سعيدة بمشاركتى فى العمل مجددًا

أعربت الفنان سلوى محمد على عن سعادتها بالمشاركة فى الموسم الثانى من مسلسل «إلا أنا»، بعد نجاح الموسم الأول، الذى شاركت خلاله فى حكاية «لازم أعيش»، لافتة إلى أنها وافقت على المشاركة فى العمل بمجرد عرض المخرج أحمد يسرى الأمر عليها. وأشارت «سلوى» إلى أنها تعاونت فى الماضى مع أغلب الفنانين الذين يشاركون فى المسلسل، ما جعلها تشعر بأن اللوكيشن عبارة عن أسرة واحدة. وأضافت: «مبسوطة بردود فعل الناس بخصوص البرومو»، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.