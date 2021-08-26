ماجد الكدواني يدخل معسكر مغلق للانتهاء من تصوير «موضوع عائلي»

يواصل الفنان ماجد الكدواني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "موضوع عائلي" والتي تعتبر أولى تجاربه بدراما المنصات الإلكترونية.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن الفنان ماجد الكدواني وصناع المسلسل يدخلون في معسكر مغلق بقيادة المخرج أحمد الجندي الذي قرر تكثيف ساعات العمل لإنهاء كافة مشاهد المسلسل خلال الفترة القليلة المقبلة استعدادًا لعرضه بموسم الشتاء، مشيرًا إلى أن "الكدواني" يتكتم بشدة على تفاصيل العمل الذي تدور أحداثه في إطار العشر حلقات، مؤكدًا أنه اجتماعي مشوق وبه لمسة كوميدية خفيفة بطبيعة حال شخصية بطل العمل.

وكان ماجد الكدواني قد تعاقد على مسلسل "موضوع عائلي" قبل شهرين وتأجل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغال ماجد بتصوير عدد من الأعمال السينمائية.

مسلسل موضوع عائلي مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد، ويعد العمل هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة وأول أعماله الموجهة خصيصًا للمنصات الإلكترونية.

موضوع عائلي من بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا وياسمين رئيس، والمسلسل 10 حلقات من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

يذكر أن بطل المسلسل ماجد الكدوانى يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث يعرض له في السينمات فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، وأيضا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وانتهى من تصوير فيلم "بره المنهج" بمشاركة روبى وإخراج عمرو سلامة، وأيضاً انتهى من فيلم "الجريمة" مع أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب وإخراج شريف عرفة.

كان آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني في الدراما ظهوره في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية اللواء مراد، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "ولاد ناس" الذي عرض في شهر رمضان الماضى أيضاً.

مسلسل "موضوع عائلى" يدور في 10 حلقات مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين، كما تظهر الفنانة أمينة خليل ضيفة شرف فى إحدى حلقات المسلسل، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.