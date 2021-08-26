هادي أبو العز الشقيق الأصغر لشريف منير في مسلسل «إجازة مفتوحة»

يشارك الفنان الشاب هادي أبو العز فى مسلسل "إجازة مفتوحة" أمام الفنان شريف منير حيث يلعب دور الشقيق الأصغر لشريف منير ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه السبت المقبل قررت شبكة قنوات ON عرض أولى حلقات المسلسل الجديد “إجازة مفتوحة” يوم السبت المقبل 28 أغسطس الجاري، على شاشتي ON وON drama.

ويكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي ساعات تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة"، استعدادا لعرضه، حيث يقوم بمونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير.

واستأنف مخرج العمل التصوير بعد توقف استمر أكثر من 5 أشهر بسبب انشغال النجوم بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، وتدور أحداث المسلسل في 40 حلقة.

وأوشك صناع "إجازة مفتوحة" على الانتهاء من تصويره، فقد انتهى مخرج العمل من تصوير 80% من المسلسل الذي ينتمي لدراما الـ 40 حلقة التي تعرض في الموسم الشتوي.

يناقش المسلسل قضايا مهمة تخص الشباب وعلاقتهم بآبائهم، وكيفية التعامل معهم خلال العصر الحديث، مشيرًا إلى أن العمل يتناول قضية العلاقات الأسرية بشكل عام في إطار اجتماعي مشوق.

وتعتمد قصة مسلسل “إجازة مفتوحة” على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، ومراد مكرم، وملك قورة، ودنيا ماهر، ونورهان، وهشام إسماعيل، وألفت عمر، نور محمود، دنيا ماهر، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، محمد العمروسي، أحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.