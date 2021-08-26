الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هادي أبو العز الشقيق الأصغر لشريف منير في مسلسل «إجازة مفتوحة»

هادي ابو العز
هادي ابو العز

يشارك الفنان الشاب هادي أبو العز فى مسلسل "إجازة مفتوحة" أمام الفنان شريف منير حيث يلعب دور الشقيق الأصغر لشريف منير ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه السبت المقبل قررت شبكة قنوات ON عرض أولى حلقات المسلسل الجديد “إجازة مفتوحة” يوم السبت المقبل 28 أغسطس الجاري، على شاشتي ON وON drama.

ويكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي ساعات تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة"، استعدادا لعرضه، حيث يقوم بمونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير.

واستأنف مخرج العمل التصوير بعد توقف استمر أكثر من 5 أشهر بسبب انشغال النجوم بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، وتدور أحداث المسلسل في 40 حلقة.

وأوشك صناع "إجازة مفتوحة" على الانتهاء من تصويره، فقد انتهى مخرج العمل من تصوير 80% من المسلسل الذي ينتمي لدراما الـ 40 حلقة التي تعرض في الموسم الشتوي.

يناقش المسلسل قضايا مهمة تخص الشباب وعلاقتهم بآبائهم، وكيفية التعامل معهم خلال العصر الحديث، مشيرًا إلى أن العمل يتناول قضية العلاقات الأسرية بشكل عام في إطار اجتماعي مشوق.

وتعتمد قصة مسلسل  “إجازة مفتوحة” على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، ومراد مكرم، وملك قورة، ودنيا ماهر، ونورهان، وهشام إسماعيل، وألفت عمر، نور محمود، دنيا ماهر، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، محمد العمروسي، أحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

هادي ابو العز شريف منير مسلسل اجازة مفتوحة إجازة مفتوحة موعد عرض اجازة مفتوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الأسبوع المقبل

مصر تدين بشدة انفجارى كابول: خالص تعازينا لذوى الضحايا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

الاجتماع الأول.. هذا ما تحمله «أجندة بينيت» فى البيت الأبيض

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن