الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدين تفجير مطار كابول وتؤكد دعمها للشعب الأفغانى

انفجار مطار كابول
انفجار مطار كابول

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان مساء الخميس، إن المملكة لا زالت تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعربت الخارجية السعودية عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف الرياض الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

السعودية انفجار كابول طالبان أفغانستان الولايات المتحدة

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