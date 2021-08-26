ظروف التشغيل تؤخر إقلاع الرحلات بين القاهرة والمطارات السعودية

تسببت ظروف التشغيل بشركة الخطوط الجوية السعودية في تعديل مواعيد إقلاع رحلاتها الدولية بين المطارات السعودية والقاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير المتبعة في تلك الحالات.

وقالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، لـ"الدستور"، إن السلطات المختصة بغرفة علميات مطار القاهرة الدولي، تلقت عدة إخطارات من شركة الخطوط الجوية السعودية تفيد بتعديل مواعيد اقلاع وصول الرحلات الجوية التابعة للشركة السعودية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، حيث تم تعديل توقيت وصول رحلة الخطوط السعودية رقم SV 413 القادمة من مطار الرياض الدولي لتصبح الساعة 1525 بدلًا من 1335 وعلى متنها 126 راكبا بمختلف الجنسيات كما تم تعديل توقيت وصول رحلة الخطوط السعودية رقم SV 305 القادمة من مطار جدة الدولي لتصبح الساعة 1540 بدلًا من 1500، وعلى متنها 126 راكبا، وتعديل توقيت وصول رحلة الخطوط السعودية رقم SV 339 القادمة من مطار الدمام الدولي لتصبح الساعة 1600 بدلًا من 1415 وعل متنها 166 راكبا بمختلف الجنسيات، إضافة الى تعديل توقيت وصول رحلة الخطوط السعودية رقم SV 383 القادمة من مطار جدة الدولي لتصبح الساعة 1635 بدلًا من 1555 وعلى متنها 103 راكبا بمختلف الجنسيات.

أشارت المصادر إلى أن السلطات المختص بغرفة عمليات مببنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة تلقت، أيضًا، عدة اخطارات من شركة الخطوط الجوية السعودية، يفيد بتعديل مواعيد اقلاع رحلات الشركة، حيث تم تعديل توقيت رحلة الخطوط السعودية رقم SV 414 المتجهة إلى مطار الرياض الدولي، لتصبح الساعة 1655 بدلًا من 1455 وعلى متنها 229 راكبا بمختلف الجنسيات وتعديل موعيد سفر رحلة الخطوط السعودية رقم SV 30 المتجهة إلى مطار جدة الدولي لتصبح الساعة 1700 بدلًا من 1620 وعلى متنها 145 راكبا، كما تم تعديل توقيت سفر رحلة الخطوط السعودية رقم SV 324 المتجهة إلى مطار الدمام الدولي لتصبح الساعة 1635 بدلًا من 1545، إضافة الى تعديل توقيت سفر رحلة الخطوط السعودية رقم SV 382 المتجهة إلى مطار جدة الدولي لتصبح الساعة 1755 بدلًا من 1635 وعلى متنها 251 راكبا بمختلف الجنسيات.