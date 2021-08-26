الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية» تُكرم الإدارة العامة للتدريب لحصولها على شهادة الأيزو

الدكتور المهندس
الدكتور المهندس محمد نجيب صالح

كرم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية فريق الإدارة العامة؛ للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة على الجهد المبذول والتطوير المستمر الذي نتج عنه منح الإدارة شهادة الأيزو (9001/2015 ISO).

وقال نجيب صالح إن إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أجرت المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنوفية، من قبل شركة TUV Nourd العالمية وبحضور الدكتور مدحت عبدالعزيز كبير مراجعين، وتم التوصية بمنح شهادة الأيزو 9001/2015 للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

وأكد أهمية الشهادة للإدارة العامة للتدريب والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة، موجهاً الشكر للعاملين بإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة وفريق الإدارة العامة للتدريب بالمنوفية.

وحضر التكريم كل من رئيس قطاع التشغيل والصيانة ورئيس قطاع الموارد البشرية ومدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بالشركة.

المنوفية الصرف الصحي مياه الشرب محمد عالمية شهادة نجيب

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