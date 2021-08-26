الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق شارع السودان 3 أيام بالجيزة

الطرق البديلة بعد
الطرق البديلة بعد غلق شارع السودان

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، غلق كلي لشارع السودان في الاتجاه القادم من أرض اللواء تجاه مناطق الدقي وشارع التحرير، تحديدًا أسفل كوبري ناهيا لمدة 3 أيام بداية من صباح غد حتى صباح الأحد، موضحة أن تكون مواعيد الأعمال ابتداءً من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية للقادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء ويرغب باستكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير يقوم بالسير يسارًا قبل موقع الغلق الكلي اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية، ثم السير يمينا بشارع جامعة الدول العربية بمسافة ما يقرب من 50 مترا ثم السير يسارًا والعودة مرة أخرى بشارع السودان واستكمال السير اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير.

أوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبري الخشب ويرغب باستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يمينًا بشارع جامعة الدول العربية وصولًا حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولًا حتى شارع السودان ثم استكمال السير يمينًا بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الادارة العامة لمرور الجيزة غلق كلي لشارع السودان مناطق الدقي شارع التحرير اللواء رجب عبد العال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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