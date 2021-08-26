الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لفتة إنسانية.. شرطة النقل تتبرع بالدم لأحد المستشفيات

شرطة النقل تتبرع
شرطة النقل تتبرع بالدم

نظّمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإشراف اللواء بهى زغلول، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم لأحد المستشفيات، شارك فيها عدد من الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

جاء ذلك فى لفتة إنسانية وتفعيلًا للدورالمجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على مد جسور التواصل الاجتماعى؛ من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، وخاصةً تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اللواء بهى زغلول حملة للتبرع بالدم قطاع الخدمات الطبية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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