لفتة إنسانية.. شرطة النقل تتبرع بالدم لأحد المستشفيات

نظّمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإشراف اللواء بهى زغلول، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم لأحد المستشفيات، شارك فيها عدد من الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

جاء ذلك فى لفتة إنسانية وتفعيلًا للدورالمجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على مد جسور التواصل الاجتماعى؛ من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، وخاصةً تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.