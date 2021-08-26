الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انتهاء تصوير أحداث أولى حكايات «إلا أنا 2» لـ سهر الصايغ

بوستر
بوستر

انتهى صناع مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، من تصوير أولى حكايات العمل، والتى تحمل اسم "بيت عز" للنجمة سهر الصايغ، حيث أعلن المؤلف أمين جمال عبر حسابه بموقع فيسبوك انتهاء فريق العمل من كافة تصوير الحكاية المنتظر عرضها قريبًا.

حكاية "بيت عز" من بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز

وكان نجوم مسلسل "إلا أنا" بدأوا تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني في أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء  الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

يشار إلى أن الجزء الأول من مسلسل "إلا أنا"، قدم 8 قصص من بطولة عدد من النجمات، بينهن درة، كندة علوش، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض وغيرهن.

240493963_10221128885078845_6281165952428471979_n
240493963_10221128885078845_6281165952428471979_n
إلا أنا ابطال مسلسل إلا أنا اغنية مسلسل الا انا الا انا الحلقة الرابعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

دكتوراه «نمبر وان».. كل شىء عن الشهادة المزعومة لـ«محمد رمضان»

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل