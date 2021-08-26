انتهاء تصوير أحداث أولى حكايات «إلا أنا 2» لـ سهر الصايغ

انتهى صناع مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، من تصوير أولى حكايات العمل، والتى تحمل اسم "بيت عز" للنجمة سهر الصايغ، حيث أعلن المؤلف أمين جمال عبر حسابه بموقع فيسبوك انتهاء فريق العمل من كافة تصوير الحكاية المنتظر عرضها قريبًا.

حكاية "بيت عز" من بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز

وكان نجوم مسلسل "إلا أنا" بدأوا تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني في أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

يشار إلى أن الجزء الأول من مسلسل "إلا أنا"، قدم 8 قصص من بطولة عدد من النجمات، بينهن درة، كندة علوش، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض وغيرهن.