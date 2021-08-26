انفجار كابول.. مقتل 4 من المارينز فى التفجير وإصابة 3 آخرين

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفير الأمريكي بكابل أكد مقتل 4 من المارينز في التفجير وإصابة 3 آخرين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان قبل قليل، أن عددا من الجرحى الأمريكيين في تفجير مطار كابل يتلقون العلاج.

وأفادت الوزارة بوقوع انفجارين على الأقل في "هجوم معقد" استهدف محيط مطار كابول بينما كانت عمليات الإجلاء متواصلة.

تحذيرات أمريكية من خطر داعش

وحذر خبراء أمريكيون في مكافحة الإرهاب، من أن التهديد الوشيك الذي يمثله تنظيم داعش خراسان في أفغانستان قد يكون كارثيًا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وذلك بعد عدة هجمات بالقرب من مطار كابول اليوم الخميس.

وأوضحت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، في تقرير لها، أنه لم يتضح بعد الجناة الذين يقفون وراء هجوم مطار كابول على الرغم من وجود تأكيدات بأن يكون لتنظيم "داعش – خراسان" دور محتمل في الهجوم.