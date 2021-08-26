بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

قواعد التنفيذ خلال أيام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على المذكرة المعروضة من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية العاملين المُثبتين على الدرجات الشخصية بالفصل المستقل –الصناديق والحسابات الخاصة- إلى الدرجات الأعلى، وكذا جواز ضم مدد الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المتعاقدين حتى تاريخ أقصاه 30 أبريل 2012، ومن المنتظر أن يصدر الجهاز كتابا دوريا بتنظيم هذا الأمر.

وتأتى تلك الخطوة بعد مرور عام ونصف العام على إصدار رئيس الوزراء، قرارًا بشأن تنظيم الأوضاع الوظيفية للمثبتين على وظائف شخصية بالفصل المستقل بالباب الأول أجور وتعويضات العاملين من موظفى الصناديق الخاصة، حيث أقر خلاله أحقيتهم فى النقل والندب والإجازات.

وأجاز القرار نقل الموظف إلى وحدة أخرى إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه، بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التى يشغلها بالوحدة المنقول منها، مع إلغاء درجة الوظيفة الشخصية المنقول منها وتمويل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، مع الأخذ فى الاعتبار أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل.



كما أجاز لموظفى الصناديق الخاصة الندب للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته، أو الدرجة التى تعلوها مباشرة، فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز 4 سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه، بشرط أن تكون الوحدة بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص، على أن يراعى عند العودة إلى الوحدة الأصلية أن يكون ذلك على وظائفهم الشخصية التى كانوا يشغلونها قبل الندب.

ومنح أيضًا موظفى الصناديق الخاصة الحق فى الحصول على إجازات براتب، تتمثل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وإجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق.