الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. القرعة الكاملة لـ دور المجموعات

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس، وبدأت بتكريم الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك، الذي أنقذ حياة إريكسين، بعد سقوطه المفاجئ خلال مباراة المنتخب الأولى أمام فنلندا في يورو 2020.

 قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني.

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإسباني، بورتو البرتغالي.

المجموعة الثالثة: سبورتينج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس أمستردام الهولندي.

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار الأوكراني.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي.

المجموعة السابعة ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، سالزبورج.

المجموعة الثامنة تشيلسي الإنجليزي وبطل النسخة الأخيرة، يوفنتوس الإيطالي، زينيت.

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وائل لطفي

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