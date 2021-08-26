الاجتماع الأول.. هذا ما تحمله «أجندة بينيت» فى البيت الأبيض

يعقد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، داخل البيت الأبيض، لمناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويعد ذلك اللقاء هو الأول منذ تولي بينيت منصبه كرئيس للوزراء في إسرائيل، خلال شهر يونيو الماضي.

ويحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي عدة مطالب سيطرحها على الرئيس الأمريكي، تتعلق بأمن وسياسات إسرائيل.

عدم انسحاب أمريكا من العراق وسوريا

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيطلب من بايدن، اليوم، عدم سحب الولايات المتحدة لقواتها من العراق وسوريا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق يخدم تعزيز إيران لتمركزها في المنطقة، مشيرًا إلى أن ملف إبقاء القوات الأمريكية في العراق أمر بالغ الأهمية.

وأشار إلى أنه منذ اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، في غارة أمريكية داخل العراق خلال يناير عام 2020، ازداد الضغط على الحكومة العراقية من إيران لطرد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ولم يتبق منها سوى بضعة آلاف للقيام بمهام تدريبية عسكرية عراقية.

تحالف إقليمي وفريق مشترك

وأوضح أن بينيت سيقدم إلى بايدن فكرة إقامة تحالف إقليمي تؤيد فيه واشنطن إسرائيلية والدول العربية الموقع على اتفاقات التطبيع، وتعزيز العلاقات التي تحققت بعد "اتفاقات إبراهيم".

ويرى المسئول الإسرائيلي أن مثل هذا التحالف الإقليمي سيساعد في تقييد التمركز الإيراني وطموحاته بالسيطرة على المنطقة، مضيفًا أنه من المتوقع أيضا أن يوصي بينيت بتشكيل فريق إسرائيلي أمريكي مشترك للتعامل مع الملف الإيراني.

إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة أمريكا

وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماعهم فجر اليوم، إعفاء الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وهو الملف الذي كان مطروخا على جدول الأعمال منذ سنوات، وتم تجديدها من قبل جلعاد إردان السفير الإسرائيلي في واشنطن.

وتدور الخلافات حول منح إعفاء للإسرائيليين من التأشيرة بسبب أنه كانت هناك تقارير عن إساءة معاملة مواطنين أمريكيين من أصل فلسطيني عند المعابر الحدودية الإسرائيلية، وكذلك بسبب قائمة طويلة من القضايا الفنية التي تم حل العديد منها.

وصدرت تعليمات من وزارة الخارجية الأمريكية ببحث الأمور التي تتعلق بإعفاء الإسرئيليين من الحصول على تأشيرات عند الدخول إلى الولايات المتحدة، وأنه بشكل عام لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من الدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.