«الشيباني»: 1.5 مليون مصطاف يستفيدون من صرف الخبز حتى منتصف سبتمبر المقبل

أكد المهندس حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أخطرتهم كمديرية تموين في المحافظات الساحلية بموعد انتهاء السماح بفتح سيستم منظومة الخبز الجديدة للمصطافين الوافدين من المحافظات في الوجهين البحري والوجه القبلي للاستفادة من صرف الخبز حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح لـ"الدستور"، أن مجمع مخابز المحافظة يقوم بطرح 66 ألف رغيف يوميا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتوزيعها في المناطق الساحلية ليحصل المواطن ما يناسبه حسب قيمة متوسط نصيب الفرد الـ 5 أرغفة يوميا.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن هذا العام توافد لمدينة مطروح من المصطافين 1.5 شخص من غالبية المحافظات، مشيرا إلى أن محافظة مطروح من المحافظات الساحلية الجاذبة للسكان نظرا لهدوئها واسعارها المناسبة لجميع الفئات.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن فتح سيستم منظومة الخبز الجديدة للمصطافين الوافدين من المحافظات يشجع على السياحة الداخلية وإنعاش المبيعات وزيادة الإقبال من المواطنين والتسويق للمحال التجارية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال إن المصطاف الذي يمتلك بطاقة تموينية له الحق في صرف الخبز بمتوسط 5 أرغفة يوميا من المخابز البلدية المنتشرة في المحافظة يأتي ذلك تيسيرا للمواطنين بإتاحة الخبز البلدي لهم وتشجيع المصطافين على قضاء أوقات سعيدة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح انه تم توفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية للمصطافين في فروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%.

وأشار إلى أن كافة السلع متوفرة في الأسواق المحلية والخضروات الطازجة والفاكهة واللحوم والدواجن وبأسعار مخفضة.